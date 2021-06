Trump Organization poursuit New York pour annulation de contrats .

in

La Trump Organization a déposé une plainte cette semaine contre la ville de New York, plus de cinq mois après que le maire Bill de Blasio a annoncé qu’il révoquerait les contrats que l’entreprise avait avec la ville, dont un pour exploiter un terrain de golf dans le Bronx.

Le New York Times a rapporté que l’entreprise fondée par l’ancien président Donald Trump avait déposé une plainte affirmant que de Blasio avait longtemps cherché à annuler des contrats et avait utilisé l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis comme excuse pour le faire.

Le procès se concentre uniquement sur Trump Golf Links à Ferry Point.

Une semaine après les émeutes, qui se sont produites alors que le Congrès vérifiait les totaux du Collège électoral de 2020 montrant que Trump avait perdu sa candidature à la réélection du président actuel Joe Biden, de Blasio a annoncé l’annulation du contrat de Ferry Point ainsi qu’une fois pour que la Trump Organization exploite le Central Parc Carousel et deux patinoires en ville.

“Le président a incité à une rébellion contre le gouvernement des États-Unis qui a tué cinq personnes et menacé de faire dérailler le transfert constitutionnel du pouvoir”, a déclaré de Blasio dans un communiqué du 13 janvier. « La ville de New York ne sera pas associée à ces actes impardonnables de quelque manière que ce soit, et nous prenons immédiatement des mesures pour résilier tous les contrats de la Trump Organization. »

La ville a attribué le contrat avec The Trump Organization en février 2012 pour exploiter le parcours de golf conçu par Jack Nicklaus à Ferry Point Park. Le cours a été officiellement ouvert au public en 2015.

Le Times a rapporté lundi que les responsables de la ville avaient donné à l’organisation Trump une raison plus précise pour résilier le contrat, qui devait durer jusqu’en avril 2032.

Après l’émeute du Capitole, d’autres organisations ont cherché à se dissocier de la marque Trump. Cela comprenait la PGA of America, qui a retiré le championnat PGA 2022 du Trump National Golf Club à Bedminster, NJ, quelques jours avant que de Blasio n’annonce le déménagement de la ville.

À la suite de la décision de la PGA, le journal a déclaré que la ville avait annulé le contrat Trump parce qu’elle n’avait pas décroché un tournoi de golf majeur sur le parcours de New York et que le lien de Trump avec l’émeute rendait cela moins probable.

Dans le procès, les responsables de Trump ont déclaré qu’il n’y avait pas de mandat pour décrocher un tournoi, mais uniquement pour exploiter un parcours de type tournoi.

Le mois dernier, le bureau du procureur général de l’État de New York a informé l’entreprise qu’une enquête civile sur ses opérations était également devenue une affaire pénale.