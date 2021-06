Trump Organization poursuit NYC pour l’annulation d’un contrat de terrain de golf 10z viral

L’organisation Trump a poursuivi la ville de New York lundi pour la récente décision d’annuler un contrat pour un terrain de golf du Bronx qui était auparavant géré par l’entreprise familiale de l’ancien président

La requête originale de 18 pages a été déposée auprès de la Cour suprême de l’État de New York, un tribunal de première instance de l’État situé à Manhattan, au nom de Trump Ferry Point LLC par un avocat. Kenneth A. Caruso. Le procès nomme la Grosse Pomme, le Service des parcs et loisirs et le commissaire Mitchell J. Silver en tant que défendeurs.

Le maire sortant de New York Bill de Blasio (D) a annoncé l’annulation brutale du contrat de 20 ans, qui avait été signé en 2012, en janvier à la suite de l’attaque pro-Trump contre le complexe du Capitole américain par une foule de conservateurs politiques et de républicains en colère.

« L’incitation à l’insurrection contre le gouvernement des États-Unis constitue clairement une activité criminelle », a-t-il déclaré. “Les avocats l’ont regardé et c’était aussi clair qu’une cloche qui justifie la rupture de ces contrats.”

La famille Trump a promis des représailles sous la forme d’un procès coûteux. Scion et cadre dirigeant de la Trump Organization Éric Trump présenter le combat à venir comme une bataille contre « l’annulation de la culture » ​​elle-même. En se prévalant de la procédure légale, la menace s’est concrétisée.

“L’histoire de Ferry Point Park est longue et déchirante”, commence le dossier de manière radicale. « Pendant près d’un demi-siècle, il s’agissait d’une décharge active, truffée de contamination environnementale et de risques pour la sécurité. Les tentatives de la Ville pour développer le parc Ferry Point ont été vaines et coûteuses.

Le procès fait de la Trump Organization la seule entité qui a réussi à faire fonctionner le projet de terrain de golf – détaillant un processus de plusieurs années mené par les élites de Manhattan pour trouver un moyen approprié (et un prétendant) pour transformer l’ancienne décharge de déchets toxiques en un site vierge et « Premier » ensemble de liens pour le sport à prédominance blanche et de la classe moyenne supérieure.

“Dans le cadre de sa proposition, la Trump Organization a proposé d’investir une quantité substantielle de ses propres fonds dans des améliorations des immobilisations, y compris la construction d’un club-house de première classe à la pointe de la technologie”, note le procès. « Aucun autre soumissionnaire – y compris le Tournament Players Club – n’était prêt à prendre un engagement aussi important, non seulement pour achever le parcours de golf, mais aussi pour construire un club-house et les installations connexes, le tout en utilisant son propre capital. Après un processus de proposition concurrentiel, Parks a sélectionné la Trump Organization. »

Le dossier détaille ensuite ces améliorations en capital :

En utilisant ses propres fonds, [the Trump Organization] n’a pas simplement terminé le parcours de golf et construit un pavillon primé, une installation de stockage de voiturettes de golf et des installations connexes sur les lieux sous licence. A une époque où personne d’autre ne le ferait, [the Trump Organization] payé pour chaque aspect de l’achèvement du terrain de golf et de la construction des améliorations capitales – de la pose des fondations du pavillon au marbre et aux robinets des toilettes ; des fenêtres et des portes, au toit et à la flèche; de l’installation d’une conduite de gaz pour apporter un service de gaz suffisant au Clubhouse ; aux fours et cuisinières de la cuisine; des tapis et des planchers de bois franc aux tables et chaises qui y reposent ; de la flotte de voiturettes de golf aux tees de golf et aux marqueurs de balle. Et, à ce jour, [the Trump Organization] continue de payer pour chaque coût et dépense requis pour maintenir les normes de cette installation de classe mondiale – y compris les salaires et les avantages de ses plus de 200 employés.

Notant les termes de l’accord de licence, la Trump Organization indique que la ville de New York n’est autorisée à annuler le contrat que « pour un motif valable » ou « à volonté » et que dans ce dernier cas, la ville a précédemment accepté de payer « une résiliation Paiement égal à la somme, entre autres, des coûts d’amélioration des immobilisations et des coûts d’acquisition dépensés.

“Ici, le paiement de résiliation s’élèverait à environ 30 millions de dollars”, affirme le procès – faisant écho à une étiquette de prix citée il y a des mois par Eric Trump.

La ville de New York, pour sa part, a fait valoir dans son avis de résiliation officiel que la Trump Organization avait violé les termes matériels du contrat parce que leur marque est désormais « ternie » et ne peut plus exploiter un « parcours de golf de première classe, de qualité de tournoi à tarif journalier » qui est “capable d’attirer des événements professionnels de qualité tournoi”.

Le procès dit que la justification n’était guère plus qu’un prétexte ; une tentative de cacher les raisons politiques des élus pour mettre fin à l’accord.

Les notes de dépôt :

À partir du 7 janvier 2021, le maire a dénoncé le président Trump dans les termes les plus incendiaires (« raciste », « nazi », « fasciste », « criminel », « trahison », « sédition », « suprémaciste blanc », « blanc nationaliste », « délirant »). Le maire a qualifié la Trump Organization de « organisation dirigée par un criminel » ; “mafia[;]” “[J]C’est une autre organisation du crime organisé, de mon point de vue. Il a incité les autres à mettre fin aux affaires avec des entités liées à Trump : « J’espère que toutes les entreprises qui examineront cela arriveront à la même conclusion. »

“Le requérant n’a pas violé l’obligation implicite de bonne foi et de traitement équitable”, poursuit le procès. « La Ville a violé l’obligation implicite de bonne foi et d’équité en ce que l’allégation de manquement de la Ville est un prétexte. Plus précisément, le maire de Blasio avait une prédisposition politique préexistante à résilier les contrats liés à Trump, et la ville a utilisé les événements du 6 janvier 2021 comme prétexte pour le faire.

Dans une déclaration de lundi, le service juridique de la ville a déclaré que « les actions de M. Trump pour inciter à une émeute meurtrière au Capitole le 6 janvier ont provoqué une rupture du contrat de Ferry Point en éliminant les options pour l’organisation d’événements de championnat et nous défendrons vigoureusement les décision de résilier le contrat.

“Donald Trump a directement incité à une insurrection meurtrière au Capitole américain”, porte-parole du maire Bill Neidhardt ajouté via Twitter. « Vous faites cela et vous perdez le privilège de faire des affaires avec la ville de New York. C’est aussi simple que ça.”

Les experts anti-Trump ont pris le dossier dans la foulée.

“Si cette poursuite survit à une motion de non-lieu, NYC peut prendre la déposition de Trump et lui poser des questions sous serment sur ce qui s’est passé le 6 janvier”, a-t-il ajouté. George W. Bush Avocat en éthique de la Maison Blanche et professeur de droit Richard Peintre tweeté. “Je l’attends avec impatience.”

Le procès contient actuellement 17 pièces à conviction; les deux causes d’action sont l’annulation de la constatation d’une rupture de contrat et la violation des garanties d’une procédure régulière.

Lire le dossier complet ci-dessous :

[image via Joe Raedle/Getty Images]

