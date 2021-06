Trump pense que Donald Jr. ferait mieux en prison qu’Ivanka 10z viral

in

Les murs commencent à se refermer sur Donald Trump alors qu’il navigue à travers les affaires juridiques délicates de l’État de New York et de Manhattan et l’annonce qu’une mise en accusation du directeur financier de l’organisation Trump, Allen Weisselberg, pourrait bientôt arriver. Même s’il profite de parties de golf presque quotidiennes, sa vie après la Maison Blanche a un objectif différent de celui de la plupart des anciens présidents. Cela signifie également peser la possibilité que certains de ses enfants adultes, qui ont travaillé pour la Trump Organization pendant des années, soient passibles d’une peine de prison.

L’ancien avocat de Trump, Michael Cohen, a fourni au Lincoln Project des détails en coulisse sur l’ordre hiérarchique de Donald selon lequel l’enfant devrait aller en prison en premier. L’auteur de Disloyal a cité un cas où l’ancien président a compris que Donald Jr. et Ivanka pourraient être inculpés pour certaines de leurs relations d’affaires. Donald a proposé à son fils aîné de prendre la chute et de faire la prison parce qu’« il peut le supporter ». (Bien sûr, il ne veut pas que ses enfants aillent en prison s’il peut l’aider.)

Cette nouvelle ne devrait choquer personne car Cohen a déjà dit à plusieurs reprises que Donald était prêt à jeter n’importe qui sous le bus pour éviter les ennuis. Le mois dernier, il a déclaré à Joy Reid de MSNBC qu’il “allait les retourner tous”, y compris sa femme Melania Trump. “Il va allumer son comptable et le pointer du doigt”, a prédit Cohen. “Il va dire:” Don Jr. a géré cela, Ivanka a géré cela “, a admis Cohen. « Mélanie. Ne me prends pas. Prenez Melania. Il va leur dire de prendre tout le monde sauf lui. C’est juste le genre de gars qu’il est.

Donald Jr. est resté proche de son père après leur déménagement de Washington, DC à la Floride (il venait juste de fêter son 75e anniversaire), mais Ivanka a gardé un profil bas dans leur vie post-politique. Personne ne sait comment ces affaires juridiques vont se dérouler, mais nous ne serions pas surpris si ses deux enfants se préparaient à se protéger – juste au cas où.

SheKnows a contacté un représentant de Donal Trump pour commentaires.

