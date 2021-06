Trump pense-t-il qu’il sera réintégré à la présidence ? [With Comment by John] 10z viral

Je ne crédite rien de ce que les médias grand public écrivent sur Donald Trump. Dans la plupart des cas, je ne suppose pas que ce que des organes comme le New York Times et le Washington Post disent que le premier est président est faux, c’est-à-dire qu’il s’agit de « fausses nouvelles ». Mais je ne suppose pas non plus que c’est vrai.

Les médias grand public rapportent maintenant que Trump pense toujours qu’il peut renverser le résultat de la course présidentielle de 2020. Maggie Haberman du New York Times, détestant Trump, affirme que « Trump a dit à un certain nombre de personnes avec lesquelles il est en contact qu’il s’attend à ce qu’il soit réintégré. [as president] d’ici août.

Dans le même ordre d’idées, le Washington Post rapporte :

[Trump] est de plus en plus absorbé par l’idée que les examens des bulletins de vote poussés par ses partisans à travers le pays pourraient prouver qu’il a gagné. . . . Trump a repoussé les appels de certains conseillers à abandonner l’affaire, se concentrant plutôt sur un audit en cours commandé par les républicains en Arizona et traçant comment sécuriser les examens des élections dans d’autres États, tels que la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, le New Hampshire et la Géorgie, selon les conseillers. . Trump est devenu tellement obsédé par les audits que il a suggéré récemment aux alliés que leur succès pourrait entraîner son retour à la Maison Blanche cette année, selon des personnes familières avec les commentaires qu’il a faits. Certains conseillers ont déclaré que de tels commentaires semblaient n’être que des réflexions désinvoltes.

(Je souligne)

Je trouve tout à fait plausible que Trump soit consumé par l’idée qu’il a remporté la course 2020. Je trouve également plausible qu’Hillary Clinton et Al Gore aient été consumés par l’idée qu’ils ont remporté leur course à la présidence.

Quant à l’affirmation selon laquelle Trump pense qu’il peut renverser le résultat de la course 2020 et être « réintégré » en tant que président, j’ai d’abord fait par défaut à mon agnosticisme habituel sur les histoires des médias grand public sur Trump. Cependant, Charles Cooke de NRO dit qu’après avoir parlé à “un éventail de sources différentes”, il peut confirmer que Trump “croit en effet très sincèrement qu’il – avec les anciens sénateurs David Perdue et Martha McSally – sera ” réintégré ” pour bureau cet été.

Il est incompatible avec l’image de soi de Trump de croire qu’il a vraiment perdu une élection. De la même manière, il peut être incompatible avec cette image de soi pour lui de croire qu’une élection pourrait lui être volée avec succès.

Alors peut-être que ce que rapportent Haberman et le Post est vrai. Je classe celui-ci sous “pathétique, si vrai”.

JOHN ajoute : Je suis extrêmement sceptique quant à ces rapports, qui tous – en particulier celui de Charles Cooke – proviennent de notoires ennemis de Trump, et sont, bien sûr, non sourcés. J’ai parlé récemment avec quelques personnes qui ont été avec le président Trump au cours des dernières semaines, et elles ont dit qu’il semblait obsédé par l’inconduite des démocrates dans le cadre des élections de 2020. Comme Paul le suggère, c’est compréhensible. Mais ils n’ont rien signalé à l’effet qu’il pense qu’il pourrait d’une manière ou d’une autre être réinstallé en tant que président dans les mois à venir. Une telle croyance serait plus ou moins insensée, et Trump n’a certainement rien dit de la sorte publiquement.

Cette théorie fait partie d’une campagne de gauche visant à salir les conservateurs en préparant un coup d’État « à la myanmarienne » pour installer Trump comme président. Inutile de dire qu’un tel coup n’est pas en perspective. À mon avis, tout cela fait partie de la désinformation habituelle de l’extrême gauche et devrait être ignoré.