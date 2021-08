Trump plaisante en fait sur la variante Delta dans un état sans lits de soins intensifs lors d’un éventuel événement de super épandage ⋆ 10z viral

« Je serre la main de tout le monde dans les coulisses. Je dis : « Eh bien, je ne sais pas, est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? » Vous lirez à ce sujet trois ou quatre jours, peut-être. Heureusement non.”

Donald Trump à Cullman Alabama (vidéo ci-dessous)

Cullman, en Alabama, est une ville d’environ 18 000 habitants située à mi-chemin entre Birmingham et Hunstville, les deux plus grandes villes de l’État, et certainement l’une des principales raisons pour lesquelles Trump a choisi d’organiser son «rassemblement» dans cette ville spécifique samedi soir. Il est presque impossible d’affirmer à quel point il était irresponsable pour Trump d’organiser le rassemblement et pour les responsables locaux d’autoriser le rassemblement. Il y avait une lueur d’espoir vendredi lorsque Cullman a déclaré l’état d’urgence COVID. On pourrait penser que la déclaration annulerait tous les événements pour lesquels 20 000 personnes étaient attendues (pour l’amour de Dieu). Mais non. C’est un état très rouge. Et c’est Trump, qui est là pour un « rassemblement », son coup IV principal d’opioïde narcissique. Aucune chance qu’il soit annulé.

Il ne devrait y avoir aucun doute à ce sujet, la pire vague de COVID en Alabama – jusqu’à présent, avait eu lieu en janvier 2021. En août, en Alabama en particulier, en ce moment, le nombre de COVID par semaine est presque le double de ce qu’il était en janvier , et les chiffres sont pires au Texas et en Floride. Pourtant, il y a des arguments dans le sud au sujet des masques et du football. Pendant ce temps, un rassemblement complètement dénué de sens, inutile et ridicule s’est produit hier soir au cours duquel Trump n’a rien dit que les gens n’aient déjà entendu sauf… à une exception peut-être. Il a plaisanté sur la variante Delta, vous savez, celle qui prend la vie de jeunes et de plus jeunes ?

Trump sur la variante delta : « Je serre la main de tout le monde dans les coulisses. Je dis, eh bien, je ne sais pas, est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Vous lirez à ce sujet trois ou quatre jours, peut-être. Heureusement non.” pic.twitter.com/ElCohCrgBx – Aaron Rupar (@atrupar) 22 août 2021

Il s’agit moins de se serrer la main que de ne pas se faire vacciner et de ne pas porter de masques idiot fffff. Au crédit de Trump (nous devons créditer les très peu de choses pour justifier nos nombreuses explosions), Trump a plaidé pour qu’ils se fassent vacciner. Mais c’est un peu tard. D’autant plus qu’il a été hué, par une foule sans masque, serrée les uns contre les autres, et – encore une fois, hué les vaccinations pendant la pire épidémie depuis au moins 100 ans, et le pire mois de l’épidémie à ce jour.

Incroyable. Et il plaisante.

****

