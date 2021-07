Trump porte plainte contre Facebook, Twitter et Google

07/08/2021 à 12h15 CEST

Comme prévu, l’ancien président américain Donald Trump a annoncé mercredi qu’il prévoyait de porter plainte contre Facebook, Twitter et YouTube, ainsi que les PDG de chaque entreprise respective. Trump a annoncé cette offensive légale lors d’une conférence de presse à Bedminster, New Jersey, et a promis que l’affaire conduirait à une “fin de l’interdiction de l’ombre, la fin du silence et de l’annulation que vous connaissez si bien“Trump et ses avocats, dont beaucoup, selon lui, viennent de l’industrie du tabac, prévoient d’intenter des poursuites dans le district sud de la Floride.

Trump prétend que les géants de la technologie ont violé leurs droits au titre du premier amendement et ont même qualifié Facebook d’« acteur étatique » dans l’un des procès. Le procès contre le PDG d’Alphabet, Sundar Pichai, nomme YouTube comme défendeur. « Notre cas montrera que ce la censure c’est inconstitutionnel », a déclaré Trump, ajoutant qu’il prévoyait de demander des dommages-intérêts à chacune des sociétés.

La décision d’intenter des poursuites en Floride pourrait s’avérer être un premier obstacle pour Trump. Comme l’a noté ., Facebook et Twitter déclarent dans leurs conditions d’utilisation que toute affaire portée contre eux doit être portée devant certains tribunaux californiens.

À la suite du coup d’État du 6 janvier au Capitole des États-Unis, Twitter et Facebook ont ​​suspendu Trump de leurs plateformes respectives. “Nous pensons que les risques de permettre au président de continuer à utiliser notre service pendant cette période sont tout simplement trop grands”, a déclaré à l’époque le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg.

L’action intervient plus de deux mois après que le conseil de surveillance de Facebook a déclaré que la suspension de l’ancien président par l’entreprise était “appropriée”. Actuellement, Facebook prévoit de maintenir l’interdiction jusqu’en janvier 2023 au moins. Après la décision, Trump a qualifié les actions de Facebook de “honte totale et d’embarras pour notre pays”.