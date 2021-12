Après que les présidents normaux arrêtent de présider, ils sont généralement inondés d’offres de grandes maisons d’édition pour le droit de publier leurs mémoires. Mais à en juger par le retour de flamme que le Wall Street Journal a reçu après la publication de la récente lettre mensongère de Donald Trump à l’éditeur, personne qui grogna que le fond bloquant de Trump n’est pas en fait une source de sagesse qui coule ne semble désireux de le laisser renverser des encriers n’importe où près de leurs magasins .

Sérieusement, le gars aurait du mal à être publié dans Penthouse Forum à ce stade, car ses histoires sont tout simplement trop farfelues pour être crues. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’écrira pas un mémoire (et par là j’entends des obscénités à l’encontre d’un nègre parce qu’il le fait paraître insuffisamment divin), puis l’auto-publiera dans une presse de vanité. Et quand je dis « presse de vanité », je veux dire tout éditeur qui s’approcherait à moins d’un kilomètre de son monticule humide de tripes de bœuf.

Bien sûr, ce ne sera pas n’importe quelle presse de vanité. Ce sera la propre maison d’édition de TrumpWorld. Et je ne peux que supposer qu’il goûtera à ses propres produits à peu près aussi souvent que les magasins de la famille Walton chez Walmart :

Les alliés de l’ancien président Donald Trump tentent de briser le paradigme traditionnel de l’édition de livres en politique en créant leur propre maison d’édition. Et ils ont l’ex-président qui les aide à le faire. Trump a annoncé la semaine dernière qu’il publiait un livre de photographies de son séjour à la Maison Blanche, juste avant la ruée vers les cadeaux de Noël, avec Winning Team Publishing. La tenue est une nouvelle empreinte avec une saveur résolument MAGA, dirigée par l’ancien assistant de campagne Trump Sergio Gor et le fils de Trump, Donald Trump Jr.

Hmm, leur première sortie est un livre d’images. Je suis surpris que ce ne soit pas non plus à gratter et à renifler. Je suis aussi surpris que soulagé.

Comme Politico l’a rapporté en juin, l’une des raisons pour lesquelles Trump n’a pas signé le genre d’accord très important que d’autres anciens POTII ont obtenu est que les éditeurs répugnent à l’amener à bord, étant donné sa réputation de broder la vérité. Une « personnalité majeure » de l’industrie de l’édition a déclaré à Politico qu' »il serait trop difficile d’obtenir un livre qui soit factuellement exact, en fait. Ce serait le problème. S’il ne peut même pas admettre qu’il a perdu les élections, alors comment publiez-vous cela ? »

Eh bien, vous ne pouvez pas, vraiment. Mais quelqu’un qui n’a absolument aucune honte le pourrait ! Hé, pendant qu’ils y sont, peut-être qu’ils peuvent enfin sortir Mein Kampf for Kids.

Mais l’allergie chronique à la vérité de Trump n’est pas son seul obstacle probable à un gros contrat d’édition. Selon un autre initié de l’édition, un obstacle encore plus important pourrait être Trump lui-même :

« Je soupçonne que Trump s’auto-édite parce qu’il ne veut pas l’humiliation d’obtenir une avance plus petite qu’auparavant ou que quiconque découvre qu’elle est plus petite que celle d’Obama », a déclaré un responsable de l’édition. L’ancien président Barack et l’ancienne première dame Michelle Obama auraient vendu leurs droits de livre à Penguin Random House pour plus de 60 millions de dollars. « J’imagine que c’est une partie aussi importante que n’importe quoi. »

Oui, voilà ta réponse, bulbe de poisson.

L’obsession de Donald Trump pour le président Obama, qui est meilleur que l’Arschloch ocre de toutes les manières imaginables, est légendaire. Et cela suit totalement. Alors Trump va sortir lui-même son mensonge de conneries. Et pour ma part, j’ai hâte de l’ignorer.

