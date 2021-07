Trump poursuit pour forcer le retour dans les médias sociaux – WWD

in

Évincé de certaines des plus grandes plateformes de médias sociaux au monde après le siège du Capitole américain le 6 janvier, Donald Trump a clairement indiqué qu’il voulait revenir : mercredi, l’ancien président a révélé qu’il avait déposé des recours collectifs contre Facebook, Twitter et Google et leurs directeurs généraux.

Trump a proclamé lors d’une conférence de presse dans son club de golf de Bedminster, NJ, que “nous exigeons la fin de l’interdiction de l’ombre, un arrêt du silence, un arrêt de la liste noire, de la disparition et de l’annulation”. Il a déclaré que sa poursuite demandait des « dommages-intérêts punitifs », peut-être des « billions », a-t-il ajouté, ainsi que sa réintégration.

Il a visé l’article 230 de la Communications Decency Act, une protection clé pour les plateformes Big Tech qui leur donne libre cours pour modérer le contenu de leurs utilisateurs. Fondamentalement, Trump fait valoir que ses interdictions de médias sociaux sont inconstitutionnelles, allant à l’encontre du premier amendement pour des motifs de liberté d’expression.

“Nous allons nous assurer que la protection de responsabilité dont ils disposent en vertu de l’article 230 est au minimum modifiée et au maximum supprimée”, a-t-il déclaré.

Cependant, la plupart des experts pensent que ce pari juridique est voué à l’échec – en grande partie parce que Facebook, Twitter et Google, propriétaire de la plate-forme vidéo YouTube, sont des entreprises privées et non des organisations gouvernementales, donc les protections contre la liberté d’expression ne sont pas applicables.

Dans une déclaration aux journalistes, Andrew Jay Schwartzman, conseiller principal du Benton Institute for Broadband & Society, a qualifié le procès de “absurde, ce qui ne devrait pas surprendre étant donné l’affinité de Trump pour le dépôt de poursuites frivoles”.

La base erronée de l’argument est difficile à contourner, bien que l’équipe juridique de Trump fasse de son mieux. Il prétend que les entreprises technologiques agissent comme des extensions du gouvernement fédéral, les soumettant aux mêmes normes. L’affirmation est une première, et au mieux un long shot.

Déposé devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Floride, le recours collectif nomme Trump comme principal plaignant, mais couvre également d’autres utilisateurs américains qui ont été injustement «censurés» depuis juin 2018. Selon les documents déposés, le procès demande au tribunal pour restaurer les comptes Twitter, Facebook et YouTube de Trump et empêcher les entreprises « d’exercer la censure, le contrôle éditorial ou la restriction préalable sous ses nombreuses formes sur les postes du président Trump et des membres du groupe putatif ».

La portée va au-delà des entreprises, allant jusqu’à cibler Jack Dorsey, Mark Zuckerberg et Sundar Pichai, respectivement les PDG de Twitter, Facebook et Google, les qualifiant de « personnellement responsables ».

Trump a été exilé des plateformes à la suite de l’attaque de ses partisans contre le Capitole américain le 6 janvier dans le but d’empêcher la certification de Joe Biden en tant que président. Facebook l’a initialement suspendu temporairement, mais a récemment prolongé l’interdiction à un minimum de deux ans, levant potentiellement la suspension en 2023. Twitter et YouTube l’ont suspendu indéfiniment.

Cette escalade juridique survient après le lancement du blog de Trump ce printemps, puis a rapidement fait long feu, probablement en raison du faible trafic, et la nouvelle plate-forme de médias sociaux du loyaliste Jason Miller, Gettr, s’est retrouvée assaillie de téléchargements massifs de porno et de spam après sa mise en ligne la semaine dernière. Cette semaine, des pirates ont infiltré le site et ont récupéré des dizaines de milliers d’adresses e-mail.

La semaine dernière, un juge américain de Floride a également bloqué une loi d’État exigeant que les entreprises technologiques hébergent des publications sur les réseaux sociaux de politiciens, qu’elles violent ou non leurs politiques ou normes de contenu. La loi aurait sévèrement restreint la capacité des plateformes à lutter contre la désinformation.