Trump poursuit pour rétablir son compte Twitter

L’ancien président Donald Trump a déposé une plainte en Floride pour forcer Twitter à le réintégrer, arguant que l’interdiction de la plate-forme viole le premier amendement et la nouvelle loi de Floride sur les médias sociaux.

Trump demande une injonction préliminaire d’interdiction de Twitter, selon la plainte déposée vendredi soir dans le district sud de la Floride. L’ancien président soutient que Twitter, « contraint par des membres du Congrès américain », le censure, décrivant la plate-forme de médias sociaux comme « une voie majeure de discours public ». Trump cherche à être temporairement réintégré sur Twitter pendant qu’il poursuit ses efforts en vue d’une réintégration permanente.

Twitter « exerce un degré de pouvoir et de contrôle sur le discours politique dans ce pays qui est incommensurable, historiquement sans précédent et profondément dangereux pour ouvrir un débat démocratique », indique la plainte. L’ancien président a utilisé son compte @RealDonaldTrump pour annoncer des décisions politiques et personnelles (souvent à la surprise des agences et des personnes impliquées), critiquer les ennemis politiques et diffuser de la désinformation sur les résultats des élections.

Twitter a définitivement interdit @RealDonaldTrump en janvier, deux jours après l’émeute meurtrière du 6 janvier au Capitole par des partisans pro-Trump cherchant à empêcher la certification de la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle de 2020. Twitter a d’abord interdit le compte de l’ancien président pendant 12 heures pour “violations répétées et graves de notre politique d’intégrité civique” après avoir publié des tweets répétant des mensonges selon lesquels l’élection avait été volée. La plate-forme a rendu l’interdiction permanente deux jours plus tard. D’autres plateformes sociales, dont Facebook, Snapchat et YouTube, ont également interdit l’ancien président après les émeutes du 6 janvier. Le conseil de surveillance de Facebook a par la suite confirmé la décision de cette plate-forme.

Au moment de son interdiction, le compte Twitter @RealDonaldTrump comptait plus de 88 millions de followers

Dans le dossier de vendredi, Trump affirme que son compte Twitter « est devenu une source importante d’actualités et d’informations sur les affaires gouvernementales et était une mairie numérique », où l’ancien président a publié son point de vue. Au moment de l’interdiction, Trump comptait 88 millions de followers sur Twitter. Twitter l’a également censuré pendant sa présidence, affirme Trump, en qualifiant certains de ses tweets d'”informations trompeuses”, qui, selon la plateforme, violaient ses règles contre la “glorification de la violence”.

La plainte de Trump cite également la nouvelle loi de Floride sur les médias sociaux, qui interdit aux sociétés de médias sociaux de déformer « sciemment » les politiciens, et oblige les plateformes à appliquer « les normes de censure, de déplateforme et d’interdiction fantôme de manière cohérente ». Trump soutient que Twitter n’a pas appliqué ses normes de manière cohérente. Le gouverneur Ron DeSantis a signé la loi en mai, mais un juge fédéral l’a bloquée en juillet avant qu’elle ne puisse entrer en vigueur. L’administration de DeSantis fait appel de cette décision.

L’ancien président a également déclaré que Twitter appliquait ses règles sur les publications COVID-19 de manière incohérente, “pour apaiser les acteurs gouvernementaux qui ont généralement approuvé les manifestations de l’été 2020”, mais “désapprouvé les événements du 6 janvier”. Les médias avaient affirmé, soutient Trump, que l’émeute du 6 janvier était une source d’infection au COVID-19, mais les manifestations de l’été ne l’étaient pas. Les données de nombreux rapports n’ont trouvé aucune augmentation des cas de COVID-19 dans les villes où il y a eu de grandes manifestations à l’été 2020, notant que le masquage extérieur lors des événements a probablement aidé à réduire les cas.

Twitter a refusé de commenter samedi.