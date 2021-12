Donald Trump est récemment apparu sur le Daily Wire, où il a été interviewé par Candace Owens, et les deux ont passé la majorité du temps à pousser de fausses allégations et des théories du complot sur l’émeute du 6 janvier au Capitole. Dans l’interview, Owens a déclaré à Trump : « Nous voyons Tucker Carlson, Joe Rogan commencer à montrer que le FBI avait une certaine implication le 6 janvier, exhortait ses partisans à se diriger vers le bâtiment du Capitole. »

L’idée dont elle parle provient d’un documentaire sorti en novembre intitulé « Patriot Purge », où Carlson et d’autres affirment que le FBI a délibérément contribué à créer l’émeute comme excuse pour diaboliser et cibler les partisans de Trump. Trump était d’accord avec cette idée, déclarant à Carlson : « Je l’ai surveillé de très près et beaucoup de gens sont traités de manière très injuste ».

De nombreux partisans de Trump, dont Tucker Carlson, ont été mécontents de Trump malgré son soutien verbal aux républicains impliqués dans l’insurrection, car ils pensent qu’il devrait les soutenir plus activement et publiquement, et même leur donner financièrement. Trump, cependant, les a soutenus dans l’interview, affirmant que l’émeute était une « manifestation », et donc personne ne devrait être puni pour leur participation.

Ce n’est pas la seule affirmation absurde que Trump a faite. À un moment donné, il a même déclaré: « C’était une protestation contre une élection truquée et les gens qui étaient là, il y avait un grand amour dans l’air. » Les deux ont également discuté d’une partie moins connue de l’enquête du 6 janvier, qui tourne autour d’une tentative d’attentat à la bombe la veille des émeutes, le 5 janvier, au siège du RNC et de la DNC.

Candace Owens interviewe Trump le 5 janvier ! pic.twitter.com/wP34wXEH1S – Jon🕺 (@RealJonCover) 22 décembre 2021

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

Lien source