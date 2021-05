Trump prépare le terrain pour une course de 2024 “ par mépris ” si elle est accusée criminellement ⋆ .

Il existe une présomption selon laquelle des accusations et des procès criminels annuleraient toute course de Trump 2024. Nous continuons de croire que s’il est au milieu d’un procès en 2024, il sera difficile de se présenter à la présidence. Mais David Jackson, de USA Today, affirme que des accusations au départ de New York pourraient rendre Trump plus susceptible de se présenter en 2024, simplement par «dépit». Ce n’est pas tout à fait courageux une prédiction, à part essayer de gagner de l’argent et de jouer au golf, il semble que Trump fasse tout par dépit. Beaucoup de gens pensent qu’il s’est présenté à l’origine en 2015 en raison de sa colère contre Obama.

Les lecteurs réguliers savent que nous n’avons jamais cru que les accusations criminelles découlant de ses entreprises à New York, ou dans tout autre État, étaient une bonne idée en tant que politique. Une décision d’inculper un ancien président devrait être prise par une nation au nom des États-Unis, et il nous semble que Merrick Garland a une affaire plus claire contre Trump sous la forme de dix «scénarios» d’obstruction à la justice laissés par Robert Mueller.

De plus, les MAGA applaudiraient probablement si Trump avait réussi à tromper le «New York» détesté. Ils ne se soucient probablement pas non plus de l’obstruction à la justice. Non, les seules accusations criminelles possibles qui pourraient donner une pause aux MAGA seraient quelque chose survenu à la Deutsche montrant des conflits d’intérêts majeurs sous la forme de prêts soutenus par des oligarques russes, ce qui prouve que Trump ne pourrait pas être indépendant de la politique américaine.

Rien de tout cela ne signifie que New York ne peut pas le condamner. Ils pourraient bien condamner Donald Trump d’un crime et nous ne savons pas si cela empêche quelqu’un d’être président ou non. Mais les appels interminables le garderont probablement hors de prison pendant un certain temps. Nous sommes d’accord avec Jackson, Trump utilisera les accusations imminentes comme plus de «Pauvre moi!» trucs, sa spécialité:

«Au contraire, des inculpations pour des pratiques commerciales passées pourraient inciter Trump à monter une autre campagne ne serait-ce que pour contrarier ses ennemis, ont déclaré certains républicains qui se sont entretenus avec USA TODAY. L’ex-président et ses partisans affirmeraient que les mises en accusation sont le produit d’un complot démocrate visant à faire dérailler lui et son programme.

“Ordre du jour”? Son seul objectif est le pouvoir pour le pouvoir et l’argent. Il a vu mourir un demi-million d’Américains.

Jackson a noté que le camp Trump semble jeter les bases, bien que Trump jette toujours les bases pour malgré ses ennemis.

«Il n’y a rien de plus corrompu qu’une enquête qui cherche désespérément un crime», a écrit Trump sur son blog. Le présentateur de Fox News et analyste juridique, Greg Jarrett, a qualifié l’enquête d ‘«affront à la justice» et a accusé le procureur général de New York, Letitia James, d’inconduite judiciaire pour avoir poursuivi l’affaire.

Il est un peu ridicule de beaucoup spéculer maintenant, car il ne fait aucun doute que, que Trump se présente ou non en 2024, il agira comme un gars qui court tout le temps. Il a besoin que les gens lui envoient de l’argent gratuitement et il veut avoir des rassemblements dans lesquels il est vénéré. Il est déjà officieusement dans la course. Il est possible qu’il «se retire» à un moment donné.

Trump veut définitivement redevenir président et donc, si la côte est dégagée, il se présentera sûrement à nouveau. Il ne courra pas si Biden est toujours très populaire. Il ne se présentera pas s’il est au milieu de graves procès criminels en 2024 même. Il ne courra pas si sa santé commence à faiblir et il ne veut tout simplement pas y mettre l’effort. Il peut continuer à jouer le président, organiser des rallyes, parler de sa grandeur, diriger le MAGA-GOP mais ne pas avoir à faire tout le travail pour y arriver. Mais à part ces considérations? Il est en cours d’exécution.

