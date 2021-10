Trump presque Ivanka à la Banque mondiale, mais Mnuchin est intervenu

Ancien président Donald Trump est passé très près de nommer sa fille Ivanka Trump en tant que nouveau dirigeant de la Banque mondiale, mais c’était l’intervention du secrétaire au Trésor de l’époque Steven Mnuchin qui a empêché cette nomination népotiste de se produire.

Selon un rapport de The Intercept, Trump était impatient de sélectionner sa fille pour remplacer le président sortant de la Banque mondiale Jim Young Kim en janvier 2019. Ivanka Trump a construit une ligne de vêtements et une société de licence à succès, mais n’a presque aucune expérience dans la finance mondiale ou l’approbation de prêts aux pays à revenu faible et intermédiaire qui dépendent de la Banque mondiale.

Écrire pour The Intercept, Ryan Grim et Max Ufberg rapport:

Alors que la Maison Blanche se déplaçait pour choisir son nouveau chef, un nom très cher au cœur de Trump continuait de flotter : sa fille Ivanka Trump. Cela ne s’est toutefois jamais concrétisé, Ivanka ayant déclaré plus tard aux journalistes que bien que son père ait soulevé le sujet, elle a refusé de poursuivre le poste car elle était « satisfaite du travail » qu’elle faisait en tant que conseillère principale. Ivanka Trump a cependant aidé le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et le chef de cabinet de la Maison Blanche Mick Mulvaney dans le processus de sélection. Lorsque le département du Trésor a annoncé que le sous-secrétaire au Trésor pour les affaires internationales David Malpass était le nouveau président de la Banque mondiale, Ivanka a publié une déclaration prédisant que Malpass serait « un dirigeant extraordinaire de la Banque mondiale ». (Malpass était en fait un choix controversé, en grande partie à cause de ses critiques passées de la Banque mondiale.) Mais deux sources, non autorisées à parler publiquement, ont déclaré à The Intercept que le discours d’Ivanka à la barre allait bien au-delà du domaine du bavardage de Beltway : Trump voulait vraiment qu’Ivanka soit présidente de la Banque mondiale, et c’est Mnuchin qui a bloqué son ascension vers le rôle de leader. « Cela a été incroyablement près de se produire », a déclaré une source bien placée.

Ivanka Trump a bénéficié de manière significative financièrement tout en servant à la Maison Blanche en tant que conseillère principale de son père, notamment avec les accords de marque qu’elle a obtenus de la Chine. En revanche, une guerre commerciale auto-imposée menée par son père était en cours, ce qui a considérablement nui aux agriculteurs américains jusqu’à ce que Trump les renfloue avec ce que les critiques ont appelé un renflouement socialiste.

