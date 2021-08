Trump publie un message urgent aux États-Unis en réponse à la catastrophe en Afghanistan ⋆ 10z viral

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Donald Trump a publié jeudi soir une vidéo puissante à la suite des tragiques attentats terroristes en Afghanistan qui ont fait au moins 13 morts parmi les militaires américains et 90 Afghans.

“En tant que nation, l’Amérique pleure la perte de nos braves et brillants militaires américains lors d’une attaque terroriste sauvage et barbare en Afghanistan”, a commencé Trump.

« Ces nobles guerriers américains ont sacrifié leur vie dans l’exercice de leurs fonctions. Ils se sont sacrifiés pour le pays qu’ils aimaient, courant contre la montre pour sauver leurs concitoyens du danger. Ils sont morts en tant que héros américains, et notre nation honorera leur mémoire pour toujours », a ajouté Trump.

« Je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances aux familles de ceux que nous avons perdus. Aujourd’hui, tous les Américains pleurent à vos côtés. Ensemble, nous prions également pour que Dieu guérisse les autres courageux militaires américains qui ont été blessés dans cette attaque odieuse », a-t-il poursuivi.

« De plus, nos cœurs sont avec les familles de tous les civils innocents qui sont morts, et avec les nombreux hommes, femmes et enfants qui ont été terriblement blessés dans cet acte maléfique », a ajouté Trump.

« Cette tragédie n’aurait jamais dû avoir lieu. Cela n’aurait jamais dû arriver, et cela ne serait pas arrivé si j’étais votre président », a-t-elle déclaré.

“Au cours des dernières semaines, je sais que de nombreux Américains ont ressenti une profonde tristesse et même une douleur en regardant les événements qui se déroulent en Afghanistan, et peut-être aucun plus que les vétérans de cette guerre de 20 ans”, a poursuivi Trump. « Beaucoup d’entre eux ont répondu fièrement et sans hésitation à l’appel après les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Chaque Américain qui a servi en Afghanistan a fait d’énormes sacrifices pour notre pays.

« Au nom de vos concitoyens, je veux que vous sachiez que ces sacrifices n’ont pas été vains. Nous savons ce que vous avez fait. Nous savons à quel point vous avez été courageux et nous vous remercions. Nous vous saluons et nous vous honorons pour toujours. J’espère que chaque Américain se joindra à moi pour continuer à prier pour le retour en toute sécurité de tous les citoyens et soldats américains d’Afghanistan dans les prochains jours », a déclaré Trump. “Merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l’Amérique.”

REGARDEZ:

REGARDER: Le président Trump s’adresse à la nation au milieu de la catastrophe de Biden en Afghanistan et de la mort de 13 membres du service américain après une attaque terroriste à l’aéroport de Kaboul pic.twitter.com/ImDgVZM1BY – Benny (@bennyjohnson) 27 août 2021

Joe Biden a été accusé de « trahison » et d’avoir fourni aux talibans une « liste de cibles » d’Américains sur lesquels jeter leur dévolu par le représentant républicain du Texas Dan Crenshaw.

Le représentant s’est adressé à Twitter jeudi après que la journaliste de Politico Lara Seligman a rapporté que “des responsables américains ont donné aux talibans une liste de noms de citoyens américains, de détenteurs de cartes vertes et d’alliés afghans pour autoriser l’entrée dans le périmètre extérieur de l’aéroport de la ville, ce qui a incité l’indignation dans les coulisses des législateurs et des responsables militaires.

SCOOP : des responsables américains ont donné aux talibans une liste de noms de citoyens américains, de détenteurs de cartes vertes et d’alliés afghans pour autoriser l’entrée dans le périmètre extérieur de l’aéroport de la ville, suscitant l’indignation dans les coulisses des législateurs et des responsables militaires. https://t.co/WHHzStyynk – Lara Seligman (@laraseligman) 26 août 2021

Le représentant du Texas était furieux de la nouvelle.

« Si c’est vrai, cela constitue une trahison limite. Nous devons découvrir qui est responsable d’avoir donné une liste de cibles aux talibans et ils doivent aller en prison », a-t-il déclaré sur Twitter.

Si c’est vrai, cela est considéré comme une trahison limite. Nous devons découvrir qui est responsable d’avoir donné une liste noire aux talibans et ils doivent aller en prison. https://t.co/WTkeRytHmN – Dan Crenshaw (@DanCrenshawTX) 26 août 2021

Un responsable de la défense qui a parlé sous couvert d’anonymat a déclaré que celui qui a fait cela a mis les Afghans sur une “liste de personnes à tuer”.

« En gros, ils ont juste mis tous ces Afghans sur une liste de personnes à tuer », ont-ils déclaré. “C’est juste épouvantable et choquant et vous fait vous sentir impur.”

Après que les talibans ont pris le contrôle de Kaboul, l’équipe de coordination militaire et diplomatique américaine à l’aéroport de Kaboul a donné aux talibans une liste de personnes qu’ils prévoyaient d’évacuer.

Les noms comprenaient des Afghans qui avaient travaillé avec les États-Unis.

Outre les Afghans, des citoyens américains, des résidents permanents légaux et des personnes ayant la double nationalité figuraient sur la liste.

“Ils ont dû le faire à cause de la situation sécuritaire créée par la Maison Blanche en permettant aux talibans de tout contrôler à l’extérieur de l’aéroport”, a déclaré un responsable américain.