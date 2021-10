Trump publie une déclaration remerciant la MLB pour l’invitation aux World Series: cependant, il n’a pas été invité

« J’ai hâte d’être aux World Series à Atlanta ce soir, merci au commissaire du baseball Rob Manfred et à Randy Levine des grands Yankees de New York, pour l’invitation. Melania et moi attendons avec impatience une merveilleuse soirée à regarder deux grandes équipes !

Donald Trump : 30 octobre 2021

Il n’a pas été invité et la vraie histoire est à la fois triste et pathétique.

Peut-être qu’une hypothèse aidera tout le monde à comprendre le désespoir de l’ex-président malheureux.

Imaginons que vous travailliez dans une division de taille moyenne d’une grande entreprise. C’est une société de vente, il y a donc une certaine compétitivité, mais vous avez un groupe d’amis de taille décente au sein de votre division. Vous décidez d’avoir un afterwork, TGIF, barbecue dans votre grande et belle cour arrière. (Vous n’êtes clairement pas un écrivain). Vous invitez douze de vos meilleures amies et leurs proches. Il faut une semaine pour se préparer, mais vendredi, vous êtes prêt et excité.

Quelques heures avant le barbecue, un gars très hautain et prétentieux, qui – pour les besoins de cette histoire, nous appellerons « Trump », envoie un mémo à tout le monde dans la division ; Il ne peut pas attendre le barbecue et sa femme est excitée. Le mémo se termine par Trump vous remerciant abondamment pour l’invitation. Plutôt que de provoquer une scène de dernière minute, vous hochez la tête en quelque sorte, puis levez les yeux vers les autres. De toute évidence, Trump se présente et agit comme si la fête avait été organisée pour lui, distrayant et irritant de nombreux invités.

C’est presque exactement ce qui s’est passé avec Trump et les World Series. De l’histoire brute :

Le réseau sportif régional de New York SNY note que la déclaration de Trump « allait à l’encontre d’un rapport publié mercredi dans USA Today, dans lequel le PDG des Braves, Terry McGuirk, a déclaré: » Il a appelé la MLB et voulait venir au match. Nous avons été très surpris. Bien sur nous avons dit oui.' »

Tout comme vous avez dit « oui » en hochant la tête et en roulant des yeux vers les autres. Que vont-ils faire? Dire « Non » à un ex-président ? Le stade était rempli de [white] Les courtiers en puissance d’Atlanta, les MAGA.

Selon SNY, « deux responsables directement impliqués dans le processus ont déclaré que les commentaires de McGuirk étaient exacts et que ni Manfred ni Levine n’avaient tendu la main pour lancer une invitation ».

NOUVEAU! « J’ai hâte d’être aux World Series à Atlanta ce soir. Merci au commissaire du baseball Rob Manfred, et Randy Levine des grands Yankees de New York, pour l’invitation. Melania et moi attendons avec impatience une merveilleuse soirée à regarder deux grandes équipes ! pic.twitter.com/yxIRyNFJXr – Liz Harrington (@realLizUSA) 30 octobre 2021

Et tout comme le Trump de votre division, ce Trump s’est fait un devoir de se gonfler en disant au pays que la MLB et d’autres l’ont spécifiquement invité, et non ces autres anciens présidents p * ssy.

Pendant les deux ou trois prochains jours, la discussion autour de votre fontaine à eau et des bureaux de la MLB se concentrera sur un certain connard.

Gardez à l’esprit qu’Atlanta n’a peut-être pas un gros problème avec Trump, mais la MLB en a certainement. Un pourcentage important de joueurs de baseball sont des immigrants d’Amérique latine… » C’est un problème pour la MLB car c’est l’une des rares entreprises au monde où les vendeurs sont les vedettes et peuvent dire à la direction quoi faire.