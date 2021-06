Trump publie une vidéo disant que le GOP ” reprendra la Maison Blanche, et plus tôt que vous ne le pensez ” .

Le 45e président Donald Trump a publié cet après-midi une courte vidéo déclarant que le Parti républicain reprendra les deux chambres du Congrès américain et de la Maison Blanche « plus tôt que vous ne le pensez » et a remercié ses partisans pour leur « amour » et leur « affection » continus après son départ. de Washington, DC le 20 janvier, selon une vidéo publiée par Disclose.tv sur la chaîne Telegram du média.

« Je tiens à remercier tout le monde pour l’énorme soutien que vous avez manifesté. Nous allons reprendre le Sénat, reprendre la Chambre, reprendre la Maison Blanche, et plus tôt que vous ne le pensez, ce sera vraiment quelque chose de spécial », a déclaré le président Trump. «Mais l’amour, l’affection et le respect que vous nous avez tous donnés, c’est vraiment important, le Parti républicain est plus fort qu’il ne l’a jamais été, et il va être beaucoup plus fort qu’il ne l’a été en ce moment. Nous allons changer les choses, nous allons changer les choses rapidement, ce soutien a été vraiment incroyable. Merci.”

La nouvelle vidéo du président Trump intervient après que Maggie Haberman du New York Times a affirmé que le 45e président avait dit à des confidents qu’il prévoyait d’être réintégré en tant que président en août de cette année, et comme méprisé l’avocat pro-Trump Sidney Powell a affirmé que le président Trump pourrait être réintégré si des audits en Arizona et dans d’autres États prouvent que Joe Biden n’a pas reçu suffisamment de votes légaux pour emporter les États et devenir président.

Hier, en réponse à la nouvelle selon laquelle il serait banni de Facebook pendant deux ans en raison de ses publications le 6 janvier 2021, le président Trump a averti le PDG de Facebook Mark Zuckerberg : « La prochaine fois que je serai à la Maison Blanche, il n’y aura plus de dîners. , à sa demande, avec Mark Zuckerberg et sa femme. Ce sera toutes les affaires ! La vidéo a également été publiée alors que le président Trump se prépare à prendre la parole lors de la convention du GOP de Caroline du Nord à 18 heures ce soir, et au milieu des informations selon lesquelles le président Trump envisage de reprendre ses discours de campagne lors des rassemblements à la suite des réparations et des améliorations importantes apportées à son célèbre or. -jet plaqué.

