Trump, qui a plus de sept résidences, critique Joe Biden pour avoir «beaucoup de maisons» ⋆ 10z viral

On ne peut pas comprendre Trump ou « the Trumps » signifiant le noyau interne sans se rendre compte qu’ils pensent que les gens « les plus intelligents » sont tous en affaires à New York et gagnent autant d’argent que possible.

Quand ils sont arrivés, l’administration Obama a essayé de leur faire subir un exercice, il s’agissait d’une épidémie simulée, et les Trumpers n’étaient pas disposés à jouer après quelques heures. Ils pensaient que les gens d’Obama “étaient stupides”.

Jared Kushner a régulièrement qualifié la communauté du renseignement de « stupide » parce qu’ils ne sont que des « employés du gouvernement ». Dans une interview particulièrement difficile, Kushner s’est arrêté au milieu d’une phrase et a dit; “Regardez, nous avons des hommes d’affaires qui dirigent ce gouvernement, contrairement aux autres, nous tenons les gens responsables comme dans les affaires.”

C’était grotesque. Les Trump pensent que les personnes qui consacrent leur vie au service gouvernemental sont – par définition – plus stupides qu’eux. Ils ne comprennent pas non plus que 187 000 $ par an (ou l’équivalent à l’époque, le salaire d’un sénateur) épargnés et investis correctement, peuvent conduire à une somme d’argent décente que l’on peut réinvestir dans l’immobilier. Surtout sur une carrière de 50 ans.

Donc, fondamentalement, Donald Trump ne peut pas comprendre comment il se fait que Joe Biden puisse posséder… deux maisons. Trump a déclaré que Biden possédait un “groupe” de maisons et qu’il s’agissait de manoirs. Biden a deux très belles maisons, d’une valeur de plus d’un million, mais à la portée de quelqu’un qui a gagné ce que la plupart des gens considèrent comme très bon argent depuis plus de 45 ans.

Trump a même déclaré : « Louis Gohmert a-t-il des manoirs dans tout le Texas ? Je ne pense pas. Vous avez une maison et ça suffit, c’est tout ce dont vous avez besoin, n’est-ce pas Louie ? Il veut rentrer chez lui dans sa salle de bain et sa chambre et utiliser sa seule brosse à dents, n’est-ce pas ? Non, mais Joe a beaucoup de brosses à dents.

Louis Gohmert n’a pas de compte en banque car les formulaires sont tous si compliqués, il garde son argent en liquide, dans deux commodes du salon, étiquetés « Cash » en gros caractères. Et il loue la maison, paie en « espèces ».

Les Trumps ont fait tant d’efforts pour décrire Biden comme louche et corrompu et cela ne fonctionne tout simplement pas. Hunter n’aurait pas dû faire partie de ce conseil d’administration en Ukraine, cela ne fait aucun doute, mais ce n’était pas illégal, et la position de Joe, qui correspondait à celle de l’Europe, était en fait contraire aux intérêts de l’entreprise. Et ils ne l’ont pas remarqué, mais Hunter n’est pas président.

C’est tellement ironique que Trump (parle toujours de Biden, pour commencer) qu’il ne pense pas que quiconque n’est pas né avec des millions de dollars puisse avoir assez de succès en Amérique pour avoir deux belles maisons, et c’est le la pire chose que Trump puisse imaginer.

Pendant ce temps, Trump met des propriétés en faillite, même s’il a commencé avec des centaines de millions. Seul Trump.

****

Paix, vous tous

Jason

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak