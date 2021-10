Trump rallie les électeurs de l’Iowa et fait exploser Biden sur la frontière et l’économie en signe de course vers 2024

L’ancien président Donald Trump a félicité samedi soir les électeurs de l’Iowa lors d’un rassemblement massif dans cet État, offrant à l’électorat le signe le plus fort à ce jour de son intention de se présenter à la prochaine élection présidentielle.

« Garçon, nous avons vraiment bien fait », a déclaré Trump à une foule au parc des expositions de l’État de l’Iowa, félicitant les participants pour la forte participation de l’État en sa faveur en novembre.

Trump a salué sa « victoire écrasante en huit points » dans l’État, qu’il a qualifiée de « grande belle victoire en novembre ».

« Vous avez prouvé pourquoi l’Iowa devrait continuer à voter en premier dans la nation », a-t-il déclaré à la foule bruyante.

L’ancien président est revenu sur certains principes familiers de ses programmes de campagne, avertissant que les démocrates qui contrôlent Washington adhèrent à une politique d’ouverture des frontières qui menace la sécurité des Américains, contrairement à l’époque où il était en poste et a imposé une interdiction de voyager pour certains comtés qui a été confirmée. par la Cour suprême.

« D’autres pays vident leurs prisons » et envoient des « meurtriers » et des « trafiquants de drogue » aux États-Unis, a déclaré Trump.

« Nous devenons un dépotoir », a-t-il poursuivi. Le président « Joe Biden a lancé une invasion étrangère sur son propre pays. »

Il a également répété que les élections de 2020 qu’il avait perdues étaient « truquées » et qu’il « n’avait jamais concédé » la course.

Trump a également recommencé à fustiger les « fausses nouvelles » et a déclaré que le projet de loi de dépenses de plusieurs milliards de dollars des démocrates de Washington donnerait de l’argent à ces sociétés de médias, permettant aux journalistes présents au rassemblement et à d’autres d’acheter une « nouvelle voiture ».

Le caucus de l’Iowa est le premier scrutin de la nation à chaque cycle d’élection présidentielle, le vainqueur républicain et démocrate du scrutin obtenant une avance rapide sur le champ des candidats, en vue de remporter l’investiture du parti respectif.

La participation et la réaction de la foule lors du rassemblement devraient être une bonne indication pour savoir si le soutien de Trump s’étend au-delà des loyalistes et dans la base plus traditionnelle du GOP.

Les premières parties du discours de Trump ont été ponctuées d’acclamations de la foule de « USA, USA, USA »

Le parc des expositions de l’État de l’Iowa à Des Moines est le lieu de prédilection traditionnel des candidats et des candidats potentiels au début du cycle électoral, un autre message probable selon lequel Trump cherchera à nouveau la Maison Blanche en 2024.

Trump a embauché en août deux consultants politiques dans l’Iowa – Eric Branstad et Alex Latcham – pour travailler pour son comité d’action politique, selon le Wall Street Journal.

Un sondage Des Moines Register/Mediacom Iowa publié plus tôt cette semaine a montré que Trump, âgé de 75 ans, avait désormais des notes de faveur plus élevées dans l’État qu’il ne l’avait fait en tant que président.

Cinquante-trois pour cent des Iowans – dont 91% des républicains – le considèrent positivement. Cependant, l’enquête n’a pas demandé aux républicains s’ils aimeraient le voir courir à nouveau.

Rich Schwarm, ancien président du GOP de l’État de l’Iowa, a déclaré au média qu’il y avait un fort soutien parmi les électeurs républicains là-bas pour la politique de Trump. Il existe cependant des sentiments mitigés quant à « s’il est le messager le plus fort » pour le parti. « Je pense qu’il serait le leader ici s’il devait courir », a-t-il déclaré.

Mark Lundberg, ancien président républicain du comté de Sioux, dans le nord-ouest de l’Iowa, a déclaré au journal : « Ma préférence est que Donald Trump ait un rôle dans la direction de notre pays et de notre parti et une certaine influence sur les candidats, mais je pense que ce serait mieux pour quelqu’un d’autre pour devenir le porte-drapeau.