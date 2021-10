Trump rejoint les fans des Braves dans une « côtelette tomahawk » lors du match 4 des World Series

L’ancien président Trump s’est joint à la célébration du tomahawk chop des fans d’Atlanta Braves samedi soir alors qu’il assistait au match 4 des World Series Braves et des Astros de Houston.

Trump était dans une suite à Truist Park avec l’ancienne première dame Melania Trump et d’autres. Lorsque la célébration a été programmée, Trump et d’autres fans des Braves se sont laissés aller.

La côtelette de tomahawk a été une source de controverse alors que les World Series retournaient à Atlanta. Le geste a été décrié comme offensant pour les Amérindiens.

Le commissaire de la MLB, Rob Manfred, a été interrogé sur le geste plus tôt dans la semaine. Il a déclaré que les Braves avaient le soutien de la Eastern Band of Cherokee Indians, basée en Caroline du Nord, à environ trois heures d’Atlanta.

« La communauté amérindienne de cette région soutient totalement le programme Braves, y compris la côtelette. Pour moi, c’est un peu la fin de l’histoire. Sur ce marché, nous prenons en compte la communauté amérindienne », a déclaré Manfred. Mardi.

L’ancien président Donald Trump et son épouse Melania exécutent le tomahawk chop cheer avant le quatrième match des World Series de baseball entre les Astros de Houston et les Braves d’Atlanta le samedi 30 octobre 2021 à Atlanta. (AP Photo/David J. Phillip)

Richard Sneed, le chef principal de l’Eastern Band of Cherokee Indians, a déclaré à l’Associated Press qu’il aimerait davantage se concentrer sur d’autres problèmes qui affligent les Amérindiens, notamment la pauvreté, le chômage, la maltraitance des enfants, les agressions sexuelles et le suicide.

L’ancien président Donald Trump et son épouse Melania exécutent le tomahawk chop avant le quatrième match des World Series de baseball entre les Astros de Houston et les Braves d’Atlanta le samedi 30 octobre 2021 à Atlanta.

« Je ne suis pas offensé par quelqu’un qui agite le bras lors d’un match de sport. Je ne le suis tout simplement pas. Si quelqu’un l’est, c’est sa prérogative, c’est son droit. Ils peuvent être offensés. … Je n’en connais pas beaucoup – peut-être un ou deux — de ma tribu qui disent : ‘Ouais, je n’aime pas ça.’ Mais en fin de compte, nous avons des problèmes plus importants à régler », a déclaré Sneed.

Un fan tient une pancarte indiquant « la côtelette est raciste » lors de la neuvième manche du match 1 des World Series au Minute Maid Park le 26 octobre 2021 à Houston, Texas. (Bob Levey/.)

Le Congrès national des Indiens d’Amérique a répondu à Manfred, affirmant qu’il avait raté la cible avec sa déclaration.

« Lors de nos discussions avec les Braves d’Atlanta, nous avons clarifié notre position à plusieurs reprises et sans équivoque : les autochtones ne sont pas des mascottes, et les rituels dégradants comme le « tomahawk chop » qui nous déshumanisent et nous nuisent n’ont pas leur place dans la société américaine », a déclaré le président de la NCAI, Fawn. Sharp a déclaré dans un communiqué, ajoutant que les Braves devraient changer leur surnom et que les émissions devraient cesser de retransmettre le geste.

Manfred, cependant, soutenait les Braves et pensait qu’ils avaient raison de la communauté amérindienne.

« Je ne sais pas ce que ressentent tous les groupes amérindiens du pays », a-t-il déclaré. « Je suis sûr à 100% que les Braves comprennent ce que croit la communauté amérindienne de leur région et qu’ils ont agi conformément à cette compréhension. »

Dans cette photo d’archive d’avril 2021, les fans d’Atlanta Braves font le Tomahawk Chop lors d’un match contre les Phillies de Philadelphie à Atlanta. (AP Photo/John Bazemore, dossier)

Avant le match de samedi, les Braves ont mené la série 2-1.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.