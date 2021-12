Trump répond au rapport que Melania ne reviendra pas à la Maison Blanche s’il gagne en 2024

Publicité



AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Donald Trump a riposté cette semaine à propos d’informations des médias affirmant que l’ancienne première dame Melania Trump ne reviendra pas à la Maison Blanche en 2024 s’il se présente à nouveau à la présidence et gagne.

Au cours d’une large interview sur Fox News, le 45e président a qualifié ces rapports de « fausses nouvelles ».

« Est-il vrai que l’ancienne première dame Melania Trump vous a dit : « Je n’y retournerai pas si vous vous présentez à nouveau ? » », a demandé l’animateur de Fox News, Brian Kilmeade, à Trump.

« Non, ce n’est pas vrai », a répondu Trump. « Plus de fausses nouvelles. »

Publicité

«Elle était une grande première dame, elle a fait un excellent travail. Elle aime les gens, ils l’aiment », a ajouté Trump à propos de sa femme. « Je vois comme ils l’aiment. »

REGARDEZ:

Trump n’a pas officiellement annoncé de candidature à la présidentielle de 2024, mais il semble qu’il soit en train de construire une « campagne en attente ».

Les initiés de Trump ont déclaré qu’il avait entamé le processus d’examen d’éventuels colistiers.

« Souvent, un candidat à la présidentielle choisira un colistier pour équilibrer les ailes du parti. Mais avec Trump, ce n’est pas le problème. Il est le parti, en gros. C’est tellement uni derrière lui », a déclaré John McLaughlin, l’un des sondeurs de la campagne de Trump. « Donc, son choix, s’il court, se résumera à ce qu’il veut. Ce serait une décision beaucoup plus personnelle cette fois.

« Ils me supplient tous. Ils viennent tous ici », a déclaré Trump, un conseiller, qui a parlé anonymement avec Politico.

« Une fois que vous avez surmonté ces deux problèmes – la loyauté et Trump allant plus avec son instinct – Trump a beaucoup de latitude pour choisir qui il choisirait », a déclaré Tony Fabrizio, principal sondeur de Trump en 2016 et 2020.

« Il ne cherche pas nécessairement à équilibrer le ticket géographiquement, mais ce qu’il peut faire, c’est choisir d’équilibrer le genre, la race, l’ethnicité – beaucoup de voies différentes là-bas », a déclaré Fabrizio, qui vote pour un super PAC affilié à Trump. «Ça peut être tout, d’un Tim Scott en Caroline du Sud à un Américain d’origine asiatique en Californie, quelqu’un d’Hispanique au Texas. Il y a tellement de choix et de chemins. Et il y a beaucoup de temps pour y aller.

Le rapport de Politico, basé sur des informations provenant d’initiés de Trump, suggère que quelques noms figurent en haut de la liste :

Selon le nouvel article de Politico, les personnes suivantes figurent en bonne place sur la liste restreinte des vice-présidents de Trump :

– Mike Pompeo

– Tim Scott

– Marsha Blackburn

-Kim Reynolds

– Kristi Noem

– Mark Meadows – Bush41Fan (@Patton41Fan) 29 novembre 2021

Politico a rapporté :

Ceux qui connaissent la pensée de Trump disent que sa sélection de vice-président potentiel s’appuierait probablement sur trois voies générales de candidats : les femmes, les conservateurs de couleur ou un conseiller de confiance – ou un « consigliere », comme l’a décrit un conseiller.

Scott, le premier sénateur noir élu du Sud depuis l’ère de la Reconstruction, a récemment rencontré Trump à Palm Beach.

Dans l’orbite de Trump, on pense qu’un colistier noir pourrait ronger les marges démocrates dans les principaux États swing, et que les électeurs hispaniques montrent plus de signes d’être à gagner – en particulier sur des champs de bataille cruciaux comme l’Arizona, le Nevada, la Floride et le Texas .

« C’était une interaction vraiment chaleureuse », a déclaré un observateur républicain dans la salle. « Scott était convenablement déférent sans être grossier, comme certaines personnes le sont. Ce qu’il a dit était réfléchi et apprécié par le président. Il y avait définitivement de la chimie là-bas.

La source a également déclaré à Politico que Trump pourrait choisir une colistière, comme le gouverneur de l’Iowa Kim Reynolds ou la sénatrice du Tennessee Marsha Blackburn.

« Reynolds et Blackburn sont définitivement à la chasse », a ajouté la source.

Mais il a donné ce qui pourrait être son indice le plus fort à ce jour en montrant qu’il a l’intention de redevenir président.

Il s’est entretenu avec l’animateur de GB News Nigel Farage dans sa station balnéaire de Mar-a-lago en Floride, où il a parlé de son amour pour les États-Unis comme facteur déterminant de sa décision.

« Pourquoi diable [you] envisager d’aller à nouveau dans cet enfer ? » dit l’hôte.

« Alors j’aime notre pays », a déclaré le 45e président des États-Unis. « Si vous aimez le pays, vous n’avez pas le choix. Ce n’est pas une question. J’ai amené le pays à un niveau jamais vu auparavant, puis nous avons fait entrer Covid, puis je l’ai ramené, j’ai proposé des vaccins que vous utilisez, que le monde utilise. »

Dans une interview avec Yahoo Finance, Trump n’a pas semblé trop préoccupé par l’homme que beaucoup pensent être son principal rival pour la nomination, le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

« Si je l’affrontais, je le battrais comme je battrais tout le monde », a-t-il déclaré. «Je ne pense pas que je vais lui faire face. Je pense que la plupart des gens abandonneraient, je pense qu’il abandonnerait.

S’il est le candidat républicain, cela pourrait être un cauchemar pour Biden, car des sondages récents montrent que Trump le bat tête à tête.