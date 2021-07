Trump retourne en Arizona et exhorte la foule à restaurer le «droit d’aînesse américain» à des «élections honnêtes et équitables» .

L’ancien président Trump a occupé le devant de la scène samedi soir lors d’un rassemblement pour l’intégrité électorale où il a déclaré au public bruyant et accueillant: “Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n’aurons pas restauré notre droit d’aînesse américain à des élections honnêtes, libres et équitables”.

Trump a remercié les organisateurs du Rassemblement pour protéger nos élections, Turning Point Action et le président du groupe Charlie Kirk, pour ce qu’il a appelé leur “leadership intrépide”.

Il a également déclaré aux participants: «Permettez-moi également d’exprimer ma gratitude aux milliers de patriotes américains audacieux, jeunes et fiers qui sont avec nous aujourd’hui. Quelle foule. … Vous êtes le pouls de notre mouvement, vous êtes ceux qui rendront l’Amérique encore meilleure.

Trump est arrivé en Arizona pour la première fois depuis qu’il a perdu de peu l’État lors de sa candidature à la réélection de 2020 et au milieu d’un audit des scrutins de l’élection présidentielle de l’année dernière dirigé par les républicains de l’Arizona.

“Nous sommes réunis ici à Phoenix pour montrer notre soutien à l’intégrité électorale et aux guerriers conservateurs courageux et inflexibles du Sénat de l’État de l’Arizona”, a déclaré l’ancien président lors du rassemblement, au théâtre fédéral de l’Arizona, à Phoenix.

“J’entends dire que le Texas veut faire un audit médico-légal”, a également déclaré Trump. “Même si j’ai gagné le Texas par beaucoup, j’ai dit que vous devriez le faire. Les élections de 2020 ont été une honte totale.

La foule a applaudi : vous avez gagné » et « Trump, Trump, Trump ».

L’ancien président a également qualifié les élections de l’année dernière de « élections les plus corrompues de notre histoire ».

Avant le rassemblement, Kirk a déclaré: “L’Arizona est à l’épicentre des mi-mandats de 2022 et, bien sûr, de la prochaine élection présidentielle en 2024. Il est essentiel que notre soutien soit plus fort que jamais pour que la confiance de l’Américain moyen dans nos systèmes et institutions soit restaurée . Nous devons commencer plus tôt et travailler plus dur que jamais pour sauver l’Arizona et la république. »

Trump, qui n’a pas encore déclaré publiquement s’il se présentera à nouveau à la présidence en 2024, a déclaré que l’audit, mené par un auditeur externe dans le comté de Maricopa, révélerait suffisamment d’erreurs pour potentiellement effacer le déficit de près de 11 000 voix qu’il avait. à l’élection.

La perte a donné au président actuel Joe Biden Arizona les 11 voix du Collège électoral, marquant la première fois depuis 1996 qu’un démocrate a remporté l’État.

Par la journaliste Laura Baigert