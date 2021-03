Alors que Trump a critiqué Fauci dans le passé, le qualifiant plus récemment d ‘«auto-promoteur» qui a inspiré Trump à «faire le contraire de ce [Fauci] disait: «La déclaration de lundi est certainement la condamnation la plus explicite du Fauci par Trump à ce jour.

Le président Trump a également fustigé Deborah Birx en détail pour la première fois depuis son départ.

«Sur la base de leurs entretiens, j’ai senti qu’il était temps de parler du Dr Fauci et du Dr Birx, deux auto-promoteurs essayant de réinventer l’histoire pour couvrir leurs mauvais instincts et leurs recommandations erronées, ce que j’ai heureusement presque toujours renversé», le président Trump a expliqué.

Sur la base de leurs entretiens, j’ai senti qu’il était temps de parler du Dr Fauci et du Dr Birx, deux auto-promoteurs essayant de réinventer l’histoire pour couvrir leurs mauvais instincts et leurs recommandations erronées, que j’ai heureusement presque toujours renversées. Ils ont pris de mauvaises décisions politiques qui auraient laissé notre pays ouvert à la Chine et aux autres, fermé à la réouverture de notre économie et à des années d’un vaccin approuvé – mettant des millions de vies en danger.

Nous avons développé des vaccins américains par un président américain en un temps record, neuf mois, ce qui sauve le monde entier. Nous avons acheté des milliards de dollars de ces vaccins sur un pari calculé qu’ils fonctionneraient, peut-être le pari le plus important de l’histoire du monde. Le Dr Fauci et le Dr Birx ont avancé beaucoup trop lentement, et si cela ne tenait qu’à eux, nous serions actuellement enfermés dans nos sous-sols alors que notre pays souffrait d’une dépression financière. Les familles, et les enfants en particulier, subiraient les tensions mentales de cette catastrophe comme jamais auparavant.

Dans une fausse interview hier soir sur CNN, le Dr Fauci, qui a dit qu’il était un athlète à l’université mais qu’il ne pouvait pas lancer une balle de baseball même près du marbre, c’était un «rouleau», a tenté de s’attribuer le mérite du vaccin, quand en fait, il a dit qu’il faudrait trois à cinq ans, et probablement plus, pour qu’il soit approuvé. Le Dr Fauci était incapable de faire pression sur la FDA pour qu’elle passe plus rapidement. C’est moi qui l’ai fait, et même les faux médias le savent et le rapportent.

Le Dr Fauci est également le roi des «tongs» et du déplacement des poteaux de but pour se faire le plus beau possible. Il m’a combattu si dur parce qu’il voulait garder notre pays ouvert à des pays comme la Chine. Je l’ai fermé contre sa forte recommandation, qui a sauvé de nombreuses vies. Le Dr Fauci a également dit que nous n’avions pas besoin de porter de masques, puis quelques mois plus tard, il a dit que nous devions porter des masques, et maintenant, deux ou trois d’entre eux. Fauci a dépensé de l’argent américain pour le laboratoire de Wuhan en Chine – et nous savons maintenant comment cela a fonctionné.

Le Dr Birx est un menteur avéré avec très peu de crédibilité. Beaucoup de ses recommandations étaient considérées comme de la «pseudo-science», et le Dr Fauci parlait toujours d’elle négativement et, en fait, demandait à ne pas être dans la même pièce avec elle. Les États qui ont suivi son exemple, comme la Californie, ont eu de pires résultats sur Covid et ont ruiné la vie d’innombrables enfants parce qu’ils ne pouvaient pas aller à l’école, ruiné de nombreuses entreprises et un nombre incalculable d’Américains qui ont été tués par les verrouillages eux-mêmes. Le Dr Birx était une terrible conseillère médicale, c’est pourquoi j’ai rarement suivi ses conseils. Sa devise devrait être «Faites ce que je dis, pas ce que je fais». Qui peut oublier quand le Dr Birx a donné un énorme mandat aux gens de notre nation de ne pas voyager, puis a parcouru une grande distance pour voir sa famille pour Thanksgiving – seulement pour qu’ils appellent la police et la dénoncent? Elle a ensuite, embarrassant pour elle, démissionné.

Enfin, la Dre Birx dit qu’elle n’entend pas très bien, mais je peux. Il n’y a eu aucun appel téléphonique «très difficile», à part les politiques du Dr Birx qui nous auraient conduit directement à une dépression causée par le COVID. C’était une voix très négative qui n’avait pas les bonnes réponses. Le temps m’a donné raison. J’ai seulement gardé le Dr Fauci et le Dr Birx parce qu’ils ont travaillé pour le gouvernement américain pendant si longtemps – ils sont comme une mauvaise habitude!