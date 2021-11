Trump riposte à Chris Christie, se moque de l’ancien conseiller pour être si impopulaire

Donald Trump et Chris Christie ont eu une amitié éclair. Les deux hommes étaient proches lorsque Christie était gouverneur du New Jersey. Cependant, ils se sont cognés la tête en 2016 alors qu’ils cherchaient tous les deux l’investiture républicaine. Christie est cependant revenu dans les bonnes grâces de Trump, devenant un substitut important pour sa campagne.

Christie a continué à conseiller Trump jusqu’à ce qu’il attrape COVID-19, en partie grâce à l’imprudence de Trump. Depuis, l’ancien gouverneur du New Jersey a régulièrement critiqué Trump. Au cours du week-end, Christie a déclaré que le parti ne pouvait pas continuer avec lui à moins que l’ancien président n’arrête ses mensonges de fraude électorale.

Lors d’un discours au RJC ce week-end, Christie a déclaré : « Nous ne pouvons plus parler du passé et des élections passées – peu importe où vous vous situez sur cette question, peu importe où vous vous situez, c’est fini. Chaque minute que nous passons à parler de 2020 – pendant que nous perdons du temps à le faire, Joe Biden, Kamala Harris, Nancy Pelosi et Chuck Schumer sont en train de ruiner ce pays. »

Jamais du genre à laisser un léger léger rester sans réponse, Trump a publié une déclaration qui disait :

« Chris Christie, qui vient de prononcer un discours à la Republican Jewish Coalition (RJC) à Las Vegas, a été absolument massacré par ses déclarations selon lesquelles les républicains doivent sortir du passé, c’est-à-dire la fraude électorale de 2020. Tout le monde se souvient que Chris a quitté le New Jersey avec moins de 9 % d’approbation, un record, et ils ne voulaient pas entendre parler de lui. Voir également



En quittant ses fonctions, Trump est devenu le premier président à ne pas atteindre un taux d’approbation de 50 % à aucun moment de son mandat.

