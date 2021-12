Trump s’apprête à faire exploser Meghan et Harry dans une rare interview de Farage – « Rien n’est interdit » | Royale | Nouvelles

L’ex-POTUS Donald Trump, 75 ans, confirmera qu’il n’est « pas fan » de Meghan Markle, 40 ans, en parlant de la duchesse et de son mari le prince Harry, 37 ans, lors de son entretien avec Nigel Farage, 57 ans, sur GB News. Le 45e président américain rejoindra l’ancien chef de l’UKIP et du Brexit Party pour une conversation « exclusive mondiale » de 30 minutes en Floride.

S’adressant aux médias sociaux, M. Farage a déclaré: « Je suis en Floride pour interviewer Donald Trump, il sera diffusé demain à 19 heures – uniquement sur GB News. »

Il a ajouté: « Rien n’est interdit.

« Vous ne voulez pas manquer celui-ci! »

Dans un clip publié sur le compte Twitter de GB News, M. Trump a avoué qu’il n’était pas fan de la duchesse de Sussex depuis le « premier jour ».

L’ex-POTUS a ajouté: «Je pense qu’elle est très irrespectueuse envers la reine, dont nous venons de parler, qui est une si grande femme, qui est une si grande personne, qui est une personne si historique.

« Je pense qu’elle est très irrespectueuse envers la famille royale mais peut-être plus important encore envers la reine. »

« Je pense qu’Harry a été horriblement utilisé et je pense qu’il le regrettera », a déclaré l’homme d’affaires devenu homme politique.

« Je pense que cela a ruiné sa relation avec sa famille et cela fait mal à la reine. »

Il n’y a pas eu d’amour perdu entre l’ancienne star de ‘Suits’ et l’ex-président ces dernières années.

Cependant, des rapports suggèrent qu’un amendement constitutionnel vieux de 211 ans pourrait être relancé pour faire dérailler la candidature de la duchesse.

L’ancien député européen et ancien président a également discuté du changement climatique, de Boris Johnson, de Capitol Hill et de la question de savoir si M. Trump entrera dans la course à la Maison Blanche en 2024.

‘Farage: The Trump Interview’ sera diffusé sur GB News le 1er décembre à 19h.