Trump se présentera en 2024: l’ex-POTUS dit aux convives qu’il est prêt à revendiquer la présidence | Monde | Nouvelles

Selon le magazine Rolling Stone, Donald Trump envisage de se présenter à la présidence des États-Unis en 2024. Cependant, le 45e président n’a pas encore confirmé s’il se présentera comme candidat républicain et demandera un retour au bureau ovale.

Un ancien responsable du Comité national républicain a déclaré à Rolling Stone qu’ils connaissaient au moins trois personnes qui prétendent avoir entendu l’ancien président déclarer qu’il participerait à la course à la Maison Blanche en 2024.

“J’ai trois amis”, a déclaré la source, “qui ont dîné avec lui au cours des deux derniers mois. Tous les trois ont indiqué que ses plans actuels sont de se présenter à la présidence en 2024 ».

L’ex-responsable du RNC a ajouté que si deux des dîners ont eu lieu à la fin du printemps, le troisième a eu lieu il y a à peine deux semaines.

Bien que les convives aient prétendument entendu l’ancien président faire des déclarations aussi audacieuses, le troisième convive était loin d’être convaincu que Trump finirait par remettre son chapeau sur le ring.

Selon Rolling Stone, le troisième invité n’était “pas sûr à 100% que Trump veuille se présenter” et a suggéré que l’homme d’affaires milliardaire “aime être dans la conversation”.

Une porte-parole de l’équipe Trump n’a pas répondu aux demandes du magazine américain concernant les conversations rapportées ou sur son intention de se présenter en 2024.

Néanmoins, si Trump cherchait à revenir à la Maison Blanche, il est largement prévu qu’il remporterait l’investiture républicaine.

Des sondages récents ont révélé que le 45e président prenait d’assaut ses opposants potentiels au sein du Grand Old Party.

La source a déclaré: “Toutes les personnes à qui je parle et qui traitent directement avec lui pensent qu’à partir de maintenant, il se présente”.

Le 1er juillet, Sean Hannity de Fox News a demandé à Trump lors de l’une de ses exclusivités municipales s’il se présenterait en 2024.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait « pris sa décision » vers 2024, l’ex-président a répondu « oui ».

Trump a été battu par l’ancien vice-président Joe Biden en novembre 2020.

Le 45e président a longtemps soutenu que les élections de 2020 étaient «truquées» et a organisé des rassemblements réitérant de telles affirmations.

Trump a même organisé un rassemblement «Save America» à la veille du jour de l’indépendance dans une Sarasota, en Floride, détrempée par la pluie.

Malgré le temps, l’événement a réuni des milliers de fidèles supporters portant des chapeaux « Make America Great Again ».

Si Trump défiait les probabilités et remportait la course à 270, il serait le premier président depuis Grover Cleveland à accomplir deux mandats non consécutifs dans le bureau ovale.