Trump se présentera «en fin de compte» en 2024 mais pas contre Biden, prédit un ancien conseiller

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Un ancien conseiller de Donald Trump a tout à fait la prédiction sur l’élection présidentielle de 2024.

Jason Mille a prédit que Trump se présenterait à la Maison Blanche en 2024, mais il ne s’attend pas à ce qu’il se présente contre Joe Biden.

«Je pense qu’en fin de compte, en 2024, le président Trump se présentera à nouveau. C’est du moins mon espoir », a déclaré Miller.

«Mais je ne pense pas que ce sera contre Joe Biden. je pense que ce sera un [Vice President] Kamala Harris ou peut-être un [California Governor] Gavin Newsom », a prédit Miller.

Un sondage explosif en août a révélé que la plupart des Américains ne pensent pas que Joe Biden se présentera pour un deuxième mandat.

Selon un sondage de Quinnipiac, 54% des Américains ne pensent pas que Biden se représentera en 2024.

Le sondage a trouvé:

-On a demandé aux Américains s’ils seraient plus ou moins susceptibles de voter pour un candidat soutenu par Joe Biden. Dans l’ensemble, 16 pour cent disent qu’ils seraient plus susceptibles de voter pour le candidat, 29 pour cent disent moins probable et 53 pour cent disent que cela ne fait pas de différence.

-Parmi les démocrates, 42 pour cent disent qu’ils seront plus susceptibles de voter pour le candidat, 53 pour cent disent que cela ne fait pas de différence et 3 pour cent disent moins probable.

– Une majorité d’Américains, 54 à 33 %, disent qu’ils pensent que Joe Biden ne se présentera pas à la présidence en 2024, et 13 % n’offrent pas d’opinion.

-Un peu moins de la moitié des Américains (48%) disent qu’ils pensent que ce serait mauvais pour le pays si Joe Biden se présentait à la présidence en 2024, tandis que 37% pensent que ce serait bon pour le pays.

Quant à Trump, il semble qu’il envisage au moins fortement une course en 2024.

Trump « a dit à au moins trois personnes qu’il avait dîné au cours des derniers mois qu’il prévoyait de se présenter en 2024 », a rapporté Rolling Stone.

Un ancien responsable du Comité national républicain a déclaré à Rolling Stone : « J’ai trois amis qui ont dîné avec lui au cours des deux derniers mois. Tous les trois ont indiqué que ses plans actuels étaient de se présenter à la présidence en 2024. Maintenant, qu’il le fasse ou non est une question différente. Il nous reste encore trois ans. Mais il dit ça aux gens.

« Maintenant, qu’il le fasse ou non est une question différente », a ajouté le responsable. « Il nous reste encore trois ans. Mais il dit ça aux gens.

« Toutes les personnes à qui je parle et qui traitent directement avec lui pensent désormais qu’il se présente », a ajouté un ancien conseiller de Trump.

Lors d’une assemblée publique, l’animateur de Fox News, Sean Hannity, a interrogé Trump sur ses plans pour les élections de 2024 et le public en direct a applaudi lorsqu’il a répondu.

« Maintenant… Permettez-moi de demander à la foule de tout le monde ici, aimeriez-vous voir le président se présenter à nouveau en 2024 ? » Hannity a demandé à la foule.

Il a été immédiatement accueilli par des acclamations et des applaudissements.

Hannity a ensuite demandé à Trump : « Laissez-moi vous demander ceci sans donner de réponses, avez-vous pris votre décision ? »

« Oui », a déclaré Trump avec un sourire.

REGARDEZ:

D’autres personnalités politiques de premier plan pensent également qu’il est évident que Trump se prépare à se représenter.

L’ancien collaborateur de Bill Clinton, Dick Morris, a déclaré qu’il était « évident » que Donald Trump l’emporterait en 2024.

Dans une vidéo publiée sur son site Web, Morris a déclaré que le candidat républicain en 2024 s’appelait Trump et que personne d’autre ne pouvait le toucher.

« Si Donald Trump se présente, et je suis à peu près certain qu’il le fera, il remportera l’investiture républicaine, point final », a déclaré Morris.

Steve Bannon, qui a été le stratège en chef de la Maison Blanche pour le président Trump, a également fait une énorme prédiction.

« Donald J. Trump se présente à nouveau en 2024, cela ne fait absolument aucun doute », a-t-il déclaré.

« Ce mouvement est en marche. Donald Trump va se présenter à nouveau à la présidence et je dois vous dire qu’il ne sera pas arrêté par un groupe de cols de crayon à New York qui portent ces accusations inventées de toutes pièces pour essayer de l’arrêter, cela ne fera que lui donner du pouvoir « , a déclaré Bannon.