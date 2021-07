Trump s’en prend à Bill O’Reilly pour savoir s’il est un “président controversé” dans une interview insensée .

in

L’ancien président Donald Trump était d’humeur piquante lors d’une longue interview avec l’ancien animateur de Fox News Bill O’Reilly, surtout après qu’O’Reilly lui ait demandé “Qu’est-ce que ça fait d’être le président le plus controversé de l’histoire ?”

Trump s’est hérissé à la question et a refusé de céder à l’accusation.

“Je ne pense pas que je sois le plus controversé”, a-t-il déclaré. Il n’a cependant pas été en mesure de fournir à O’Reilly un autre président plus controversé, rapporte Raw Story.

« Je ne sais pas, mais je ne pense pas que je sois – écoutez, j’ai fait du bon travail. J’ai fait, je pense, un excellent travail », a-t-il déclaré. Même s’il a quitté ses fonctions avec 400 000 Américains morts au 20 janvier d’une pandémie contre laquelle il n’a pas fait grand-chose. Même s’il a quitté ses fonctions avec des taux de chômage considérablement plus élevés qu’à ses débuts. Et même s’il a quitté ses fonctions avec un taux d’approbation de 34 pour cent.

Trump a également déclaré à O’Reilly “Je pense qu’en fin de compte, je serai jugé pas nécessairement pour la controverse mais à cause de ce que nous avons fait.” Serait-il donc dans les mémoires des milliers d’enfants et de parents qui ont été séparés à la frontière américano-mexicaine en raison des politiques draconiennes mises en place par l’administration Trump ? On se souviendra de Trump pour les innombrables fois où il a insulté des dirigeants étrangers, ou pour son incrédulité totale face au changement climatique ? Ou restera-t-il dans les mémoires pour son traitement raciste des Afro-Américains ?

Qui sait? Il y a tellement de choses à déballer ici.

Et bien sûr, O’Reilly a dû intervenir en disant “Ils sauront ce que vous avez fait.”

Mais pourquoi s’arrêter là quand on peut promouvoir quelques faussetés évidentes ?

Trump a parlé de ses “plus grandes réductions d’impôts de l’histoire”, ce qui est complètement barré. Une vérification des faits par Newsweek a prouvé que c’était faux. Son prochain mouvement était de se féliciter pour les vaccins contre le coronavirus.

“Si je n’avais pas mis au point un vaccin”, a déclaré l’ancien président, s’attribuant bien évidemment le mérite du vaccin (dont il y en a actuellement trois que la FDA a approuvés comme utilisation d’urgence) même si l’un des vaccins a été développé sans toute aide gouvernementale.

Mais dans ce cas, ce n’est pas tout. Trump n’a pas développé les vaccins, note Forbes, même s’il demande constamment des crédits pour le faire. En effet, comme le note Forbes, une grande partie du mérite des vaccins devrait revenir aux personnes que Trump aime le plus vilipender : les immigrants.

“Ironiquement, les immigrés ont joué un rôle crucial dans le développement des vaccins, un groupe que Trump en tant que président a vilipendé”, note Stuart Anderson pour Forbes. «Il est juste de dire si les politiques d’immigration de l’administration Trump avaient été en place des années plus tôt, y compris les politiques sur les étudiants internationaux, les immigrants en emploi et les titulaires de visas H-1B et L-1, les individus qui ont contribué à faire des vaccins COVID-19 un la réalité n’aurait jamais vécu ou travaillé en Amérique.

Donc, comme tant d’autres fois auparavant, Trump aboie le mauvais arbre. Même s’il continue de s’attribuer le mérite de choses qu’il n’a jamais faites.

“Quelqu’un a dit l’autre jour”, a déclaré Trump, affirmant que “quelqu’un” était un historien, “ils ne connaissent aucun président qui a fait plus”, et non, bien sûr, il n’avait pas de nom pour cet “historien”. . ” Cet historien n’a pas non plus mentionné si ce que l’ancien président a fait était constructif ou destructeur.

On se souviendra d’une chose de Trump : le fait que son entreprise familiale et son directeur financier Allen Weisselberg aient été frappés d’un « acte d’accusation de 15 chefs d’accusation de fraude fiscale criminelle, de complot et de falsification de dossiers commerciaux, ce que Trump dénonce bien sûr.

