Trump s’en prend à Fox News pour la manière dont ils ont discuté de son nouveau blog ⋆ .

Après avoir été frappé d’une interdiction de Twitter et de Facebook, l’ancien président Donald Trump a finalement lancé un blog intitulé «Du bureau de Donald Trump» à travers lequel il a publié sporadiquement le genre de déclarations lésées, illusoires et profondément pathétiques que nous venir à attendre de l’homme. Sur son nouveau petit site Web, il bénéficie d’une portée beaucoup plus petite que celle qu’il avait avec son énorme compte Twitter et on ne peut qu’imaginer à quel point cela le met en colère.

Maggie Haberman du New York Times rapporte que Trump «semble être en colère» contre Fox News parce que dans un article sur son blog, le média conservateur l’a qualifié de «plate-forme». Le choix du mot particulier semble avoir bouleversé l’ancien président disgracié pour une raison inexplicable.

«Ceci est censé être un moyen temporaire de faire connaître mes pensées et mes idées au public sans la rotation de Fake News, mais le site Web n’est pas une« plate-forme »», a déclaré Trump dans un communiqué. Encore une fois, on ne sait pas quel est son problème avec le mot «plate-forme», mais l’idée qu’il s’agit d’une solution temporaire aux problèmes de communication du président est un vœu pieux de sa part.

Ajoutez votre nom pour demander au Congrès d’augmenter le salaire minimum à 15 $ de l’heure!

On ne sait pas si Twitter et Facebook laisseront jamais Trump revenir sur leurs plateformes en grande partie parce qu’ils identifient correctement le danger qu’il représente pour notre démocratie. L’insurrection meurtrière du 6 janvier a prouvé qu’il n’y a pas de bas auquel cet homme ne sombrera pas pour maintenir une emprise sur le pouvoir.

S’il avait maintenu son accès à Twitter et Facebook, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer dans les mois qui ont suivi le siège du Capitole. Il est tout à fait possible qu’il ait incité encore plus de violence. Cela ne vaut tout simplement pas le risque de le laisser revenir sur ces sites. Il devra simplement se contenter de sa «plate-forme» actuelle.

Trump semble en colère contre Fox News pour avoir qualifié son nouveau blog de «plate-forme» dans leur histoire à ce sujet. «Ceci est censé être un moyen temporaire de faire connaître mes pensées et mes idées au public sans la rotation de Fake News, mais le site Web n’est pas une« plate-forme »», affirme-t-il. – Maggie Haberman (@maggieNYT) 24 mai 2021

Nous voulons entendre ce que vous avez à dire. Faites défiler vers le bas et faites-le nous savoir dans notre NOUVELLE section de commentaires!