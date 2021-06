Président de l’époque Donald Trump regretté de ne pas avoir adopté une ligne plus dure contre les manifestants à la suite de la fin celui de George Floyd mort, déplorant que « les Noirs » le détestaient et ne voteraient jamais pour lui de toute façon.

Selon le journaliste du Wall Street Journal celui de Mike Bender Le prochain livre “Franchement, nous avons gagné cette élection: l’histoire intérieure de la perte de Trump”, extrait de Politico Playbook, Trump bouillonnait immédiatement après le meurtre de M. Floyd et regrettait la maigre réforme de la justice pénale qu’il avait soutenue à contrecœur.

« Pour la fête des pères en 2020, ce que DONALD TRUMP voulait surtout, c’était éviter son gendre. C’était JARED KUSHNER qui avait convaincu le président d’embaucher BRAD PARSCALE pour mener une campagne qui était maintenant, quelques mois avant les élections, en chute libre. Et lorsque la plupart des Américains ont rejeté la réponse déraisonnablement truculente de Trump aux troubles civils qui balayaient le pays, le président a également blâmé Kushner. … Trump a déclaré en privé aux conseillers qu’il aurait souhaité avoir été plus rapide pour soutenir la police et plus agressif dans sa répression contre les manifestants.

“Trump avait jalonné presque toute sa campagne en 2016 autour d’une image de la loi et de l’ordre, et gémissait maintenant que la réforme de la justice pénale que Kushner l’avait persuadé de soutenir le faisait paraître faible et – pire encore – ne lui avait valu aucune bonne volonté. parmi les électeurs noirs.

“” J’ai fait tout ça pour les Blacks – c’est toujours Jared qui me dit de faire ça “, a déclaré Trump à une confidente le jour de la fête des pères. « Et ils me détestent tous, et aucun d’entre eux ne votera pour moi. »