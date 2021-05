Trump s’est plaint de l’échec de son blog, augmentant le manque de pertinence en ligne Online .

À la suite de l’insurrection du 6 janvier, Donald Trump a été banni de la plupart des sites de médias sociaux populaires. Il y avait bien sûr des alternatives conservatrices, mais ce sont des plateformes beaucoup plus petites que Twitter ou Facebook.

Trump a donc décidé de créer son propre site, From the Desk of Donald Trump. La page a été simulée comme un blog glorifié qui ne permet pas aux utilisateurs de réagir aux messages ou d’interagir avec d’autres utilisateurs. Et selon le Washington Post, Trump est contrarié par l’échec de sa nouvelle entreprise.

Drew Harwell et Josh Dawsey écrivent:

«Trump, qui s’est longtemps vanté de sa capacité à attirer un public en ligne et à dominer la conversation, s’est plaint que ses déclarations n’attirent plus autant d’attention qu’autrefois, ont déclaré des personnes sur son orbite. Ils disent que Trump est de plus en plus résigné à son bannissement de Facebook, une sanction décrétée après l’émeute du Capitole du 6 janvier et réaffirmée ce mois-ci, et il n’est pas intéressé à rejoindre de nombreuses alternatives en ligne favorables aux conservateurs qui ont cherché à gagner son approbation.

L’article note également que le site a été créé par l’ancien directeur de campagne de Trump en disgrâce, Brad Parscale. Et les critiques blâment Parscale pour la nature grossière du site Web.

«Au cours de la semaine dernière, le site Web de Trump – y compris son nouveau blog, sa page de collecte de fonds et sa vitrine en ligne – a attiré moins de visiteurs estimés que le service d’adoption d’animaux de compagnie Petfinder et le site de recettes Delish. Huzzah! Https: //t.co/N7s9wuzIyd – Laurence Tribe (@tribelaw) 22 mai 2021

Parscale s’est défendu auprès du Post, en disant: «Ces commentaires provenaient des mêmes personnes qui n’ont jamais rien fait pour Trump, mais parler. Mon entreprise a passé les six dernières années à fabriquer des produits qui ont aidé le président à diffuser son message dans le monde entier. Et nous continuons volontiers à le faire. Le site Web est conçu exactement comme nous l’avons présenté. »

