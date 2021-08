Trump souffle un joint parce qu’il est banni de Twitter alors que le porte-parole des talibans n’est pas 10z viral

Pour autant que nous sachions, Trump a raison sur le fait que Twitter n’a pas interdit les talibans de Twitter. Il faudrait regarder leur histoire. Peut-être partagent-ils leur enseignement de la foi. Nous ne savons pas. Ce que nous savons, c’est que ce n’est pas parce que Twitter a échoué à interdire les talibans de Twitter que l’interdiction de Trump était une erreur, même s’il pense que c’est la conclusion évidente.

Selon le New York Post pro-Trump :

“C’est honteux quand vous pensez que vous avez des tueurs, des agresseurs et des dictateurs et des horribles – des dictateurs et des pays horribles, et ils sont tous sur le coup sauf le président des États-Unis, qui avait des centaines de millions de personnes, soit dit en passant , il est retiré », a déclaré Trump à Newsmax mercredi lors d’un entretien téléphonique.

C’est, bien sûr, le même groupe avec lequel il s’est vanté – tout récemment – ​​d’avoir conclu un accord.

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

Alors que Trump est resté banni de la plate-forme depuis les émeutes du Capitole du 6 janvier, le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid a été autorisé à publier librement des mises à jour sur la plate-forme.

Le compte non vérifié de Mujahid, qui a été utilisé pour fournir les mises à jour sur la capture des villes afghanes par les talibans alors qu’ils prenaient agressivement le contrôle du pays en quelques jours, ont accumulé plus de 326 000 adeptes.

Ce n’est pas un appel à la violence, il semble que ce ne soit rien de plus qu’un service d’information.

Un autre porte-parole des talibans, Qari Yousaf Ahmadi, compte plus de 66 000 abonnés.

Twitter a publié une déclaration générale aux questions sur la présence du groupe militant islamique radical sur la plate-forme, cependant, la société n’a pas répondu directement aux critiques de l’ancien président.

Nous sommes à peu près certains que Twitter examinera le compte taliban. Mais Trump veut que tout le monde oublie. Twitter ne décide pas qui obtient un compte en regardant les bons et les méchants (bien que Trump échouerait également à ce test). C’est ainsi que l’on utilise Twitter. Trump a utilisé Twitter pour lancer des appels à la violence. D’après ce que nous voyons ci-dessus, nous voyons un service de nouvelles, plus que tout. Mais encore une fois, ils doivent l’examiner et voir s’il y a des appels à la violence ou des plans pour la violence.

Sinon, Trump n’a toujours pas de jambe sur laquelle se tenir. Il ne s’agit pas de bons et de méchants. Il s’agit de la façon dont on utilise le compte.

****

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak