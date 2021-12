Trump soutient le gouverneur de l’Alaska Dunleavy pour sa réélection – tant qu’il ne soutient pas le sénateur Murkowski

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’ancien président Donald Trump a annoncé mardi son soutien à la candidature à la réélection du gouverneur républicain de l’Alaska Mike Dunleavy, mais son approbation dépend de la question de savoir si le gouverneur soutient l’un des critiques républicains les plus virulents de Trump au Sénat.

« Mike Dunleavy a été un conservateur fort et cohérent depuis son passage au Sénat de l’État de l’Alaska », a déclaré Trump dans un communiqué via son Save America PAC. « J’étais fier d’appuyer sa première candidature au poste de gouverneur, et je suis également fier de soutenir sa réélection. L’Alaska a plus que jamais besoin de Mike Dunleavy comme gouverneur. »

Le gouverneur de l’Alaska, Mike Dunleavy, prend la parole lors d’une conférence de presse à Anchorage, en Alaska, le 27 septembre 2019. (AP Photo/Mark Thiessen)

Trump a déclaré que Dunleavy avait son « approbation complète et totale », mais a déclaré que l’approbation est « sous réserve de son non-approbation de la sénatrice Lisa Murkowski qui a été très mauvaise pour l’Alaska, notamment en perdant ANWAR, peut-être le site de forage le plus important au monde, et bien d’autres. »

« En d’autres termes, si Mike l’approuve, ce qui est sa prérogative, mon approbation à son égard est nulle et non avenue, et n’a plus de force ou d’effet », a ajouté Trump.

Murkowski, un républicain modéré avec une histoire de travail de l’autre côté de l’allée pour parvenir à des accords bipartites, était l’un des sept républicains du Sénat à voter pour condamner l’ancien président lors de son procès en destitution en février. Elle est désormais la seule des sept candidats à être réélue aux élections de mi-mandat de 2022.

La sénatrice Lisa Murkowski, R-Alaska, pose des questions lors d’une audience du comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites pour discuter de la réouverture des écoles au milieu de la pandémie de COVID-19 à Capitol Hill à Washington, DC, États-Unis, le 30 septembre 2021. (Greg Nash/Pool via REUTERS)

Murkowski a annoncé sa campagne de réélection en novembre, mais elle fait face à une bataille difficile entre les républicains de l’État au sujet de sa gestion des efforts de destitution de Trump et de ses positions sur certaines questions.

Plus tôt cette année, Trump a approuvé le principal challenger du GOP de Murkowski, l’ancien commissaire à l’administration de l’Alaska, Kelly Tshibaka. Plusieurs membres éminents de la campagne de réélection présidentielle de 2020 de Trump travaillent en tant que conseillers principaux de la campagne de Tshibaka, et Trump devrait organiser une collecte de fonds pour elle en février dans son complexe Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride.

Outre la destitution, Murkowski a également ébouriffé les plumes de Trump sur d’autres fronts. En 2017, Murkowski a voté contre un plan soutenu par les républicains pour abroger l’Obamacare, et un an plus tard, elle s’est opposée à la confirmation de l’actuel juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh, qui a été nommé par Trump.

Murkowski a été nommée de manière controversée au Sénat américain à la fin de 2002 par son père, Frank, qui venait de démissionner de son siège au Sénat après avoir été élu gouverneur.

Fox News a contacté Dunleavy pour commentaires, mais n’a pas reçu de réponse immédiate.

