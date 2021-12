Trump soutient les vaccins COVID et dit que «les gens ne meurent pas» lorsqu’ils se font tirer dessus

Donald Trump (.)

*Ancien président Donald Trump dans une interview avec une personnalité médiatique de droite Candace Owens a exprimé son soutien aux vaccins COVID-19, affirmant que les vaccins « fonctionnent » et que ceux qui tombent malades avec le virus « sont ceux qui ne prennent pas le vaccin ».

Dans un épisode de mardi de l’émission « Candace » du Daily Wire, Trump s’attribue le mérite de la « vitesse incroyable » de la façon dont les vaccins ont été développés sous son administration.

« J’ai proposé un vaccin, avec trois vaccins », a déclaré Trump à Owens, comme l’a rapporté People. « Tous sont très, très bons. J’en ai trouvé trois en moins de neuf mois. Cela devait prendre de cinq à douze ans.

Je vais juste faire écho à l’ancien président Trump ici sur la sécurité et l’efficacité des vaccins. Joyeux réveillon de Noël. allez vous faire booster https://t.co/0PCffM5kHl – Jen Psaki (@PressSec) 23 décembre 2021

Owens a déclaré que plus de personnes sont mortes de COVID-19 « sous Joe Biden, que sous vous et plus de personnes ont pris le vaccin cette année ». Ajout de « Donc les gens se demandent comment— »

« Oh non, les vaccins fonctionnent, mais certaines personnes ne sont pas celles qui les prennent », a ajouté Trump. « Ceux qui tombent très malades et vont à l’hôpital sont ceux qui ne se font pas vacciner. Mais c’est toujours leur choix. Et si vous vous faites vacciner, vous êtes protégé.

Trump a poursuivi: «Regardez, les résultats du vaccin sont très bons, et si vous l’obtenez, c’est une forme très mineure. Les gens ne meurent pas lorsqu’ils se font vacciner.

Trump, qui a reçu son rappel du vaccin COVID-19, a poursuivi en disant à Owens qu’il était contre les mandats de vaccination.

« Eh bien, je me tiens debout, oubliez les mandats, les gens doivent avoir leur liberté, mais en même temps, le vaccin est l’une des plus grandes réalisations de l’humanité. »

Attaché de presse de la Maison Blanche Jen Psaki jeudi a retweeté un extrait de l’interview.

« Je vais juste faire écho à l’ancien président Trump ici sur la sécurité et l’efficacité des vaccins », a déclaré Psaki dans un tweet. « Joyeux réveillon de Noël. va te faire booster.