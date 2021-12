Trump Stocks DWAC et CFVI continuent d’augmenter les nouvelles du partenariat

Les soi-disant actions Trump ont connu une forte déchirure récemment. En effet, le stock de rupture de la saison de la fin de l’automne 2021 continue d’augmenter malgré des nouvelles qui dérangeraient généralement de nombreux investisseurs. Acquisition du monde numérique (NASDAQ :DWAC) a pris de l’importance pour la première fois en octobre 2021 lorsque l’ancien président Donald Trump a annoncé que la société de chèques en blanc servirait de partenaire SPAC (société d’acquisition à usage spécial) pour son entreprise de médias sociaux Truth Social. Le titre a fait la une des journaux le plus récemment, lorsque la nouvelle a annoncé que la SEC (Securities and Exchange Commission) avait lancé une enquête à son sujet.

Source : Andrew Cline / Shutterstock.com

Juste avant cela, la plateforme canadienne de partage de vidéos Gronder a annoncé son intention de devenir public en fusionnant avec FC Acquisition Corp. VI (NASDAQ :CFVI). Les actions de ce dernier ont décollé après qu’il a été confirmé que son partenaire comptait l’ancien président parmi ses membres. Naturellement, les discussions se sont rapidement tournées vers les actions Trump au milieu des spéculations selon lesquelles CFVI était «le prochain DWAC».

Les actions Trump sont à la hausse aujourd’hui

Depuis l’ouverture des marchés aujourd’hui, l’action DWAC n’a cessé d’augmenter. À la clôture du marché, il est en hausse de plus de 28% et continue de gagner après les heures de bureau. Le stock de CFVI a suivi une trajectoire similaire aujourd’hui, remontant toute la matinée et culminant l’après-midi. Ce modèle l’a mis dans le vert de plus de 14% pour la journée.

Bien qu’il n’y ait pas eu de nouvelles de dernière minute, nous sommes peut-être sur le point de savoir exactement pourquoi ces actions Trump ont décollé.

Ce qui se passe

Il y a quelques jours, il a été annoncé que l’ancien membre de la Maison Blanche de Trump, Devin Nunes, occuperait le poste de PDG de la Trump Media & Technology Group, l’entreprise dont Truth Social sera une filiale. Bien que cette nouvelle n’ait pas fait grand-chose pour les actions Trump, l’histoire ne fait que commencer à se développer.

Tard ce matin, Sharmila H. Viswasam, day trader et contributeur du Wall Street Journal qui a gagné en notoriété sur Twitter (NYSE :TWTR) pour son soutien à Trump, a tweeté ce qui suit.

LFG PRESIDENT TRUMP‼️ $DWAC $DWACW #TruthSocial toute la journée euh jour ! 🚀🚀🚀 Prochaine sur @FoxBusiness une interview avec Laura Trump pour parler de @DevinNunes en tant que PDG de cette entreprise incroyable. – Sharmila H. Viswasam💫 (@RealtorStarShar) 8 décembre 2021

En fin de compte, il y avait plus de détails à découvrir. Hier, CFVI a soumis à la SEC un dossier EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval) faisant référence à une « interview de Lutnick ». Cela fait probablement référence à Howard Lutnick, PDG de Cantor Fitzgerald, la société de services financiers dont CF Acquisition Corp est une filiale. Vu d’ici, Rumble a confirmé qu’il travaillait avec Truth Social. Cela expliquerait également pourquoi ces deux stocks semblent évoluer en tandem

La ligne de fond

Pour être très clair, tout ce qui est présenté est de nature hautement spéculative. Tout ce que nous savons avec certitude, c’est ce qui a été déposé. Nous ne pouvons pas vraiment dire ce que tout cela signifie, mais nous pouvons certainement supposer qu’il est probable que les deux sociétés travaillent ensemble. Il s’agit d’un développement fascinant, d’autant plus que l’une des questions qui préoccupe le plus la SEC concerne les communications de DWAC avec l’équipe de Trump avant l’annonce de la fusion.

Cette histoire commence tout juste à se dérouler, mais elle vaut absolument la peine d’être regardée de près comme elle le fait. Les deux actions Trump ont connu une très bonne journée de négociation. Cela pourrait certainement laisser présager un avenir prospère pour le DWAC et le CFVI alors que l’élan derrière Truth Social continue de se développer.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.