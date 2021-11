Trump suggère imprudemment à Alec Baldwin une arme chargée sur le tournage de « Rust »

Lire du contenu vidéo

Le spectacle de Chris Stigall

Donald Trump croit Alec Baldwin peut-être avait-il plus à voir avec le cas de tir « Rust » qu’avec son évidente pression sur la gâchette – suggérant sans fondement qu’il l’aurait peut-être chargé aussi.

L’ex-Prez a partagé ses réflexions déséquilibrées sur la fusillade de « Rust » qui a prétendu Halyna Hutchins‘ la vie la semaine dernière sur le podcast ‘Chris Stigall Show’ – où il a qualifié Alec de « gars troublé », puis a imprudemment théorisé qu’il avait peut-être mis le live là-dedans en premier lieu … quelque chose que nous savons n’est définitivement PAS vrai du tout.

C’est une hypothèse folle, et qui ne semble être fondée sur aucun fait ou réalité. Et pourtant, DT l’a fait quand même – alors que Stigall ne s’est pas soucié de le corriger.

Dans tous les cas, Trump avait plus à dire sur la situation … racontant les démêlés passés d’Alec avec des paparazzis et des journalistes – dont certains étaient tendus et penchaient vers l’agression – et a poursuivi en reliant cela à ce qui s’est passé ici. .. encore une fois, pas vraiment juste du tout.

Ce que Trump ne pouvait pas comprendre, c’était l’idée qu’Alec, pour une raison quelconque, pensait qu’il serait normal de pointer l’arme sur quelqu’un qui n’était pas sur la scène avec lui et d’appuyer sur la gâchette. C’est en fait une critique raisonnable … beaucoup de gens ne comprennent pas non plus, car cela viole l’une des plus grandes règles de sécurité des armes à feu sur le plateau – gardez les gens hors de la ligne de mire.

Trump s’est trompé de placement sur l’endroit où cela s’est produit – il dit que c’était à l’extérieur, mais c’était évidemment à l’intérieur d’une église, comme nous l’avons signalé.

Pourtant, il note que si l’arme a été mal gérée avant d’arriver à Baldwin – ce qui semble être le cas sur la base de tout ce que nous avons vu jusqu’à présent – ​​DT dit qu’elle n’aurait toujours dû viser personne … encore moins un directeur de la photographie qui était hors caméra.

Une chose à garder à l’esprit ici … Trump n’aime pas du tout AB, notamment parce que le gars a dépeint Trump sur « SNL », que 45 évoque ici – reconnaissant qu’il pensait avoir fait un travail terrible , tout en ajoutant d’autres insultes désagréables.