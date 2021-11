Trump suggère qu’Alec Baldwin a peut-être chargé lui-même l’arme du film, « Peut-être qu’il l’a chargée ! »

Jason écrit maintenant principalement pour sa propre newsletter Much Ado About Everything : par Jason Miciak

De toute évidence, il n’y a pas de fond et pas une seule personne n’a même suggéré qu’il était utile de discuter même des «fonds» concernant Trump. Mais ce que Trump peut faire, c’est choquer les gens avec son large éventail de déclarations, de positions, d’actions, etc.

Nous savions tous qu’il avait déjà jeté ses coups sur Baldwin à propos de l’horrible tragédie sur le plateau de tournage du Nouveau-Mexique. Il n’avait pas encore dit que Baldwin l’avait fait exprès :

C’est un gars troublé, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Je l’ai observé pendant des années. Il se bagarre avec les journalistes. Écoutez, je n’aime pas les journalistes – j’en aime certains, certains sont géniaux, certains sont talentueux, mais vous ne vous battez pas à coups de poing. Je veux dire, tout ce qu’il fait, c’est un gars volatile. C’est un dingue.

Il est probablement préférable de s’arrêter ici et de nous rappeler que le plus grand péché de Baldwin aux yeux de Trump est de jouer une caricature de Trump sur SNL, quelque chose qui a été fait par tous les présidents depuis Jefferson.

« S’ils me tendaient une arme, je ne la braquerais jamais sur quelqu’un et je ne tirerais pas dessus, vous savez. »

PERSONNE ne remettrait jamais à Trump une arme de quelque sorte que ce soit précisément parce qu’il ferait quelque chose et que quelque chose d’horrible se produirait !

« Je ne peux imaginer personne – aussi mauvais qu’il ait pu être conservé, c’est-à-dire, vous savez, les gens qui s’occupent de l’équipement et des armes à feu et de tout le reste, mais même s’il était chargé, et, vous savez, c’est une chose étrange, peut-être qu’il l’a chargée », a déclaré Trump. « Qui – souvenez-vous de ceci – qui mettrait une arme à feu, ‘Ici, Alex, voici votre arme’, ‘Oh, bien’, soulevez-la, pointez-la sur une personne et appuyez sur la gâchette, et, ‘Oh, mec, une balle est sortie, elle est partie. Il y a donc quelque chose qui ne va pas chez lui, c’est un type malade.

Ou peut-être qu’il avait ce qu’il était sûr d’être une arme déchargée et qu’il bougeait simplement ses bras d’une manière très malheureuse et qu’une mauvaise gâchette et de mauvaises habitudes ont libéré une balle réelle, faisant de tout cela un accident imprudent, idiot !

Il n’y a jamais eu une personne plus précaire sur terre. Détester une autre personne autant, pour une caricature ridicule, accuser la personne d’avoir intentionnellement provoqué un terrible accident terrible.

Vous pouvez écouter l’interview radio de Trump à Raw Story, si vous pouvez supporter de l’entendre.

****

[email protected] et sur Substack Beaucoup de bruit pour tout : par Jason Miciak