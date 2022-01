Trump tient le poignard à la gorge de la démocratie

Par Maegan Vazquez, Clare Foran et Kate Sullivan, CNN

Mis à jour à 19 h 46 HE, le jeu. 6 janvier 2022

À quoi s’attendre à l’occasion du premier anniversaire de l’émeute du 6 janvier au Capitole

. Le président Joe Biden a marqué jeudi le premier anniversaire de l’insurrection du 6 janvier en appelant avec force l’ancien président Donald Trump pour avoir tenté de défaire la démocratie américaine, affirmant qu’une telle insurrection ne doit plus jamais se reproduire.

Le 6 janvier n’est peut-être qu’un aperçu d’une rupture démocratique plus profonde. Biden s’est engagé à défendre les idéaux fondateurs de la nation contre les menaces posées par la foule violente qui a pris d’assaut le Capitole il y a un an et les mensonges dominants que Trump et ses alliés continuent de répéter à propos des élections de 2020 . Un Biden animé a fait l’un des discours les plus passionnés de sa présidence encore jeune alors qu’il revenait à des moments critiques du passé de la nation, faisant de l’assaut un symbole vivant du point d’inflexion de l’histoire américaine dont il parle si souvent.

« Pour la première fois de notre histoire, un président ne vient pas de perdre une élection. Il a essayé d’empêcher le transfert pacifique du pouvoir alors qu’une foule violente atteignait le Capitole », a déclaré Biden dans un discours du Capitole américain qui a duré un peu moins de 30 minutes. « Mais ils ont échoué. Ils ont raté. Et en ce jour de commémoration, nous devons nous assurer qu’une telle attaque ne se reproduise plus jamais. »

Dans un tir direct sur Trump, Biden a ajouté: « Son ego meurtri compte plus pour lui que notre démocratie ou notre Constitution, il ne peut pas accepter d’avoir perdu. »

Biden a généralement évité de parler directement de son prédécesseur depuis son entrée en fonction et n’a ostensiblement pas prononcé son nom jeudi – faisant plutôt plus d’une douzaine de références à «l’ancien président». le comportement de la présidence, l’accusant de répandre des mensonges sur les élections de 2020, refusant d’accepter la défaite et le tenant pour responsable d’avoir incité une foule violente de ses partisans à prendre d’assaut le Capitole des États-Unis.

« Un ancien président des États-Unis d’Amérique a créé et répandu une toile de mensonges sur les élections de 2020. Il l’a fait parce qu’il valorise le pouvoir sur les principes, parce qu’il considère son propre intérêt comme plus important que l’intérêt de son pays et l’intérêt de l’Amérique », a déclaré Biden.

Biden a de nouveau souligné le message central de sa campagne présidentielle de 2020 et la raison pour laquelle il s’est présenté contre Trump: « Nous sommes dans une bataille pour l’âme de l’Amérique ». le public américain à « défendre la primauté du droit, pour préserver la flamme de la démocratie ». tort. C’est antidémocratique. Et franchement, ce n’est pas américain », a déclaré Biden.

Stephanie Grisham a déclaré qu’un groupe d’anciens responsables de Trump se réunirait la semaine prochaine pour discuter de la manière de « l’arrêter » Au Capitole, les démocrates du Congrès ont participé à une série d’événements après le discours de Biden pour commémorer l’anniversaire du 6 janvier, y compris des moments de silence à la Chambre et les parquets du Sénat et les discours des législateurs décrivant leurs expériences personnelles de l’attaque déchirante. Les commentaires de Biden interviennent alors que les démocrates redoublent d’efforts pour faire adopter deux projets de loi sur le droit de vote – le John Lewis Voting Rights Advancement Act et le Freedom to Vote Act – adoptés au Sénat. . Les deux lois ont été introduites en réponse à l’adoption par les républicains de lois à travers le pays, rendant plus difficile le vote des citoyens après un taux de participation record aux élections de 2020. Pratiquement tous les républicains du Congrès s’opposent à la législation et il n’est pas clair si les démocrates seront en mesure d’adopter les projets de loi. une renaissance de la liberté et du fair-play », a déclaré Biden. Après son discours, Biden a défendu d’appeler Trump de manière si directe lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il pensait que s’en prendre à l’ancien président « diviserait plus qu’il ne guérit. » Le président a répondu : « La façon dont vous devez guérir, vous devez reconnaître l’étendue de la blessure. Vous ne pouvez pas faire semblant. Ce sont des choses sérieuses. » « Vous devez y faire face. C’est ce que font les grandes nations. Ils font face à la vérité, y font face et avancent », a déclaré Biden.

Une journée de souvenir

Les événements du 6 janvier 2021 ont conduit à la deuxième destitution de Trump par la Chambre des représentants. L’insurrection a lancé la plus grande enquête de l’histoire du FBI, avec 700 personnes arrêtées et des centaines d’autres délinquants toujours en fuite. Et un comité restreint de la Chambre continue d’enquêter sur les événements qui ont conduit aux émeutes. Deux alliés de Trump – Mark Meadows et Steve Bannon – ont été accusés d’outrage criminel pour avoir refusé de coopérer avec les enquêteurs du comité après avoir été cités à comparaître.

Carter prévient que l’Amérique « est au bord d’un abîme qui s’élargit » dans un éditorial sévère avant le 6 janvier. Les événements de l’insurrection ont eu lieu deux semaines seulement avant l’investiture de Biden, jetant une ombre sur l’administration du nouveau président. Et malgré les nombreuses affaires judiciaires rejetées, les audits électoraux de l’État échoués et les innombrables allégations de complot démystifiées, de nombreux partisans de Trump ont continué à douter de la légitimité de la présidence de Biden. Dans ses remarques, Biden a déclaré qu’il n’avait pas demandé à être président à un moment où Les principes fondateurs de l’Amérique étaient attaqués, mais il était prêt à se battre. Je défendrai cette nation. Et je ne permettrai à personne de mettre un poignard à la gorge de la démocratie », a déclaré Biden. Le président a également félicité les policiers qui se sont opposés à l’attaque pour avoir défendu le mode de vie de la nation. » Il y a un an aujourd’hui dans ce lieu sacré, la démocratie a été attaquée — simplement attaquée. La volonté du peuple était attaquée, la Constitution — notre Constitution — faisait face aux menaces les plus graves. En infériorité numérique face à une attaque brutale, la police du Capitole, le département de la police métropolitaine de DC, la Garde nationale et d’autres courageux responsables de l’application des lois ont sauvé l’état de droit. Notre démocratie a tenu. Nous, le peuple, avons enduré. Nous, le peuple, avons prévalu. Le vice-président Kamala Harris s’est exprimé devant Biden, déclarant : « Le 6 janvier, nous avons tous vu à quoi ressemblerait notre nation si les forces qui cherchent à démanteler notre démocratie réussissaient : l’anarchie, la violence, le chaos. ””Quand je rencontre des jeunes, ils m’interrogent souvent sur l’état de notre démocratie. À propos du 6 janvier. Ce que je leur dis, c’est que le 6 janvier reflète la double nature de la démocratie. Sa fragilité et sa force », a ajouté Harris. « Vous voyez, la force de la démocratie est la primauté du droit. » Alors que Trump devait tenir une conférence de presse prévue pour l’anniversaire de l’insurrection, celle-ci a été brutalement annulée. Les alliés avaient averti que cela causerait des problèmes inutiles aux républicains et à lui-même. Au lieu de sa conférence de presse jeudi, Trump devrait exprimer ses griefs lors d’un rassemblement de style campagne en Arizona la semaine prochaine.

Les démocrates rendent hommage à la police du Capitole et condamnent Trump

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, ont tous deux pris la parole sur la colline du Capitole en souvenir de l’anniversaire du 6 janvier. Pelosi a rendu hommage aux policiers et au personnel qui ont aidé à protéger le Capitole avant de diriger une minute de silence sur le sol de la Chambre. « l’héroïsme de tant de personnes, en particulier de la police du Capitole des États-Unis » et des « héros déchus de ce jour-là ». « Face à un danger extrême, ils ont tous risqué notre sécurité pour notre démocratie en protégeant le complexe du Capitole. » nos membres, l’insurrection a échoué », a-t-elle déclaré. L’ancien vice-président Dick Cheney était à l’étage de la Chambre avec sa fille, la représentante du GOP, Liz Cheney du Wyoming. Pelosi s’est entretenu avec les Cheney après ses remarques et la minute de silence. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, dans son propre discours, a mis en garde contre les dangers omniprésents pour la démocratie et a condamné l’ancien président Donald Trump pour avoir incité à l’insurrection. clair : lorsque les démocraties sont en danger, cela commence souvent par une foule. C’est ce qui s’est passé il y a un an, ici dans ce bâtiment, une attaque de la foule », a-t-il déclaré. « C’est le grand mensonge de Donald Trump qui a trempé notre paysage politique dans le kérosène. C’est le rassemblement de Donald Trump… qui a frappé le match, puis est venu le feu.

Les démocrates partagent leurs expériences personnelles de l’attaque

Les législateurs démocrates ont raconté des souvenirs obsédants de l’attaque dans des discours tout au long de la journée. Ils ont décrit des sentiments de terreur, d’incrédulité et de colère au fur et à mesure que l’attaque se déroulait. Ils se souvenaient de bruits horribles : bris de verre, émeutiers frappant les portes et les murs, un coup de feu. Ils se souvenaient de directives effrayantes : comment on leur avait dit de mettre des masques à gaz et de courir pour sauver leur vie. Ils ont raconté des histoires d’appels déchirants à des êtres chers, ne sachant pas ce qui se passerait ensuite ou s’ils s’en sortiraient vivants. Schumer a décrit à quel point il s’était rapproché de la foule pro-Trump ce jour-là. insurgés méchants, racistes et fanatiques », a-t-il déclaré. Il a ajouté: « On m’a dit plus tard que l’un d’eux aurait dit: » Il y a le grand juif, attrapons-le. oubliez. « Sénateur, nous devons sortir d’ici, vous êtes en danger », se souvient-il, lui disant l’officier. Séparément, un groupe de démocrates de la Chambre a également donné des témoignages sur leurs expériences de l’insurrection. Le représentant démocrate du Colorado Jason Crow, l’un des législateurs pris au piège à l’intérieur de la chambre de la Chambre pendant l’attaque, a présidé l’événement. En plus des discours des législateurs, une conversation modérée a eu lieu dans l’après-midi avec les historiens Doris Kearns Goodwin et Jon Meacham. Plus tard , dans la soirée, une veillée de prière aux chandelles a eu lieu sur les marches centrales du Capitole à laquelle ont participé les démocrates de la Chambre et du Sénat, dont Pelosi et Schumer. Le personnel des législateurs a également reçu des appels de Biden; le président a écrit sur Instagram jeudi soir qu’il avait téléphoné au personnel du Sénat et de la Chambre pour entendre leurs histoires sur l’insurrection et les remercier pour leur courage. Capitole et notre démocratie. J’ai appelé certains d’entre eux aujourd’hui pour entendre leurs histoires et les remercier de leur courage. Ce ne sont que quelques-uns des héros méconnus de ce jour », a écrit Biden.

Les républicains réticents à parler de Trump

Les dirigeants du GOP n’étaient pas au Capitole jeudi avec la Chambre hors session et un certain nombre de sénateurs républicains se rendant en Géorgie pour assister à un service commémoratif pour le regretté sénateur Johnny Isakson.Alors que les démocrates du Congrès ont organisé une journée complète d’événements pour apporter attention à ce qui s’est passé pendant l’insurrection, les républicains du Congrès, en revanche, ont semblé réticents à en parler et particulièrement réticents à aborder le rôle de Trump. Dans une lettre aux républicains de la Chambre au début de la nouvelle année, le leader du GOP de la Chambre, Kevin McCarthy mentionné l’anniversaire du 6 janvier, mais n’incluait aucune mention de l’ancien président. Notre Capitole ne devrait jamais être compromis et ceux qui ont enfreint la loi méritent de faire face à des répercussions juridiques et à une responsabilité totale », a-t-il écrit. McCarthy s’est ensuite tourné vers la critique des démocrates.

«Malheureusement, un an plus tard, le parti majoritaire ne semble pas plus près de répondre à la question centrale de savoir comment le Capitole a été laissé si mal préparé et ce qui doit être fait pour que cela ne se reproduise plus. Au lieu de cela, ils l’utilisent comme une arme politique partisane pour diviser davantage notre pays », a-t-il déclaré.

