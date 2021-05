Trump Title IX met à jour sa tentative de rétablir une procédure régulière pour les enquêtes sur l’inconduite sexuelle sur le campus ⋆ .

Les nouvelles politiques du titre IX de l’administration Trump garantissant les droits des accusés dans les enquêtes pour inconduite sexuelle sont entrées en vigueur l’automne dernier lorsque les collèges ont commencé la nouvelle année scolaire. «Full Measure with Sharyl Attkisson» a étudié l’impact de ces politiques sur les collèges.

Tyler Coward, conseiller législatif de la Foundation for Individual Rights in Education, a expliqué ce que le titre IX règle en ce qui concerne les enquêtes sur les inconduites sexuelles sur les campus universitaires avant les changements de l’administration Trump.

«Les règles mises en place ont souvent négligé les mesures appropriées de procédure régulière pour assurer l’équité fondamentale de ces procédures disciplinaires», a déclaré Coward. «L’un des systèmes les plus importants pour enquêter sur les allégations de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle était le soi-disant« modèle d’enquêteur unique ». Ils ont servi de juge, de jury et essentiellement de bourreau dans certains cas, où, dans notre système juridique, nous ne confions à personne tous ces rôles.

Le titre IX, qui a été adopté pour la première fois en 1972, «oblige les collèges et les universités financés par le gouvernement fédéral à enquêter sur les inconduites sexuelles», a rapporté Attkisson. «Une enquête de 33 grandes universités publiée l’année dernière a révélé qu’une femme sur quatre a déclaré avoir été agressée sexuellement en tant qu’étudiante. Moins d’un sur trois a déclaré avoir déposé un rapport ou demandé l’aide de son école. »

Sous l’administration Obama, des directives générales ont été émises sur l’abaissement des normes de culpabilité dans les affaires d’inconduite sexuelle sur les campus universitaires. Les conséquences de cette situation comprenaient de jeunes hommes intentant des poursuites au motif que leurs droits avaient été violés.

L’un de ces cas s’est produit en 2014, après que Rolling Stone a publié son histoire notoire sur une enquête mal gérée sur un viol collectif présumé d’une fraternité à l’Université de Virginie. L’histoire s’est effondrée sous un examen minutieux, et la fraternité et un administrateur du collège ont reçu des millions de dollars après que la publication et l’écrivain aient été reconnus coupables de diffamation.

Sara Collina, qui est une militante pour la justice de genre et professeure auxiliaire à l’Université de Georgetown, n’est pas d’accord avec les politiques du Titre IX mises à jour de l’administration Trump, y compris «un changement de règle qui donne aux deux parties – y compris l’accusé – le droit d’avoir un représentant, question de l’autre côté, et examinez les preuves », a rapporté Attkisson.

«Le contre-interrogatoire est l’une des questions requises et non négociable», a déclaré Collina. «Le président Trump a clairement indiqué qu’il voulait adopter des règlements qui rendraient plus difficile pour les gens de réussir dans une plainte au titre IX. Et il a fait ça. C’est exactement ce qu’il fait. Cela décourage les gens de se manifester. Cela rend les choses un peu plus difficiles. Cela n’aide en aucun cas le processus à être plus juste pour qui que ce soit.

La secrétaire à l’éducation de l’administration Trump, Betsy DeVos, qui a ordonné les mises à jour sur le titre IX en mai dernier, a déclaré que «ce n’est qu’un faux récit» que les changements rendent plus difficile pour les victimes de faire entendre leur cas.

Les politiques de l’administration Obama avaient «abouti à une approche injuste qui était, dans de nombreux cas, et je pense justement, ce qu’on appelle les tribunaux kangourous», a déclaré DeVos. «Nous avons eu des dizaines et des dizaines d’affaires judiciaires qui ont conclu que l’école ne respectait pas les droits à une procédure régulière, la présomption d’innocence, de nombreux cas qui ont été annulés. Et c’était un énorme dépassement pour faire avancer un programme très à gauche. »

DeVos a expliqué les changements qu’elle a mis en œuvre:

«Nous sommes très clairs sur l’importance de respecter les droits à une procédure régulière, le droit de comprendre quelles sont les allégations, le droit de présenter des preuves, le droit de lire les preuves de l’autre partie, le droit de contre-interroger – mais pas en personne, pas en face à face – et l’ensemble des garanties de procédure régulière qui sont importantes. Et puis aussi la présomption d’innocence, à partir d’un point où l’on n’anticipe pas immédiatement que l’auteur présumé est coupable.

Collina a contesté les changements de politique de DeVos. «Si la secrétaire DeVos était vraiment préoccupée par cette question, elle examinerait les problèmes que nous avons et verrait que de fausses accusations, des accusations inventées… si vous allez sur le campus, ce n’est pas le problème que nous avons», a déclaré Collina.

«Je ne me bats pas pour revenir à ce que nous avions», a-t-elle ajouté. «Je veux dire, la vérité est que ce que nous avions ne fonctionnait pas vraiment non plus. Nous demandons donc aux étudiants, et les étudiants se demandent: «À quoi cela ressemblerait-il si nous faisions les choses correctement?» »

DeVos a défendu les politiques. «C’est un processus très juste et équitable», a-t-elle soutenu. «Et une suggestion que nous devrions faire quelque chose différemment, j’aimerais entendre ce qu’ils pensent devoir être fait différemment. Devrions-nous rejeter une procédure régulière? Devrions-nous présumer que tout individu présumé être un coupable est coupable? Je veux dire, quelle est leur solution? Il n’y en a pas, parce que je veux dire, ce sont des principes fondamentaux sur lesquels notre pays a été fondé.

À la suite des modifications apportées au titre IX, les écoles du pays continuent de mettre à jour leurs politiques.