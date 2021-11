Trump traite déjà le verdict de Rittenhouse pour la collecte de fonds et c’est vraiment dégoûtant

Dans un geste prévisible et grossier, Donald Trump a déjà envoyé des e-mails demandant de l’argent et utilisant le verdict de Kyle Rittenhouse comme excuse. Il collectera des fonds de tout ce qui plaira à ses partisans, mais cela semble particulièrement dégoûtant.

Trump avait déjà publié une déclaration félicitant Rittenhouse pour son résultat :

Félicitations à Kyle Rittenhouse pour avoir été trouvé INNOCENT de toutes les charges. C’est ce qu’on appelle être déclaré NON COUPABLE – Et au fait, si ce n’est pas de la légitime défense, rien ne l’est !

La plupart ne sont pas d’accord avec les résultats de l’affaire, mais ce n’était pas inattendu. Le comportement du juge Bruce Schroeder pendant le procès semblait être un assez bon indicateur que même si le jury avait été sympathique à l’accusation, il aurait exprimé son opinion d’une manière qui affecterait le résultat.

Mais l’e-mail de collecte de fonds de Trump était encore plus dégoûtant que sa première manifestation de soutien à Rittenhouse. Il a même réussi à glisser l’une de ses phrases préférées concernant le procès, « chasse aux sorcières ». Il l’a suivi de tous les points de discussion typiques de la droite lorsqu’il s’agit d’une personne blanche accusée de quelque chose, y compris d’appeler l’adulte Rittenhouse un enfant.

Et puis il est devenu politique avec ça :

Ce procès n’était rien de plus qu’une CHASSE AUX SORCIÈRES de la gauche radicale. Ils veulent PUNIR les citoyens respectueux des lois, y compris un ENFANT, comme Kyle Rittenhouse, pour n’avoir rien fait de plus que de suivre la LOI. Biden et ses copains essaient de DÉTRUISER tous les grands progrès que nous avons réalisés sous l’administration du président Trump, mais AUJOURD’HUI, CE CAS leur a montré que l’Amérique est une nation de LOI ET D’ORDRE. Soyons clairs, mon ami, nous ne pouvons pas permettre aux démocrates de RUINEr tous nos grands progrès. C’est pourquoi le président Trump vous demande de vous lever et de VOUS JOINDRE. Le président Trump veut une liste de CHAQUE Patriote qui contribue à cet e-mail dans la PROCHAINE HEURE. Veuillez contribuer IMMÉDIATEMENT TOUT MONTANT pour lutter pour l’Amérique et figurer sur la liste des donateurs que nous donnons au président Trump.

Trump collecte des fonds à partir du verdict de Rittenhouse : « BONNE NOUVELLE POUR KYLE RITTENHOUSE…

Le président Trump veut une liste de CHAQUE Patriote qui contribue à cet e-mail dans la PROCHAINE HEURE. » pic.twitter.com/tpU1tnr0ZK – Will Steakin (@wsteaks) 19 novembre 2021

Rien là-dedans sur la « loi et l’ordre » qu’il a réclamé lorsque des manifestants libéraux l’ont irrité et il a suggéré des peines de dix ans de prison – et la pire à laquelle toute personne impliquée dans le siège du 6 janvier a été condamnée a été inférieure à cinq.

Ce n’est pas nouveau, mais c’est certainement écoeurant.

Trump collecte des fonds auprès de Rittenhouse. pic.twitter.com/SINU55PDSh – JoeMyGod (@JoeMyGod) 19 novembre 2021