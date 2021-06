Trump trolls Biden avec un tuyau avant le sommet avec Poutine – RedState ⋆ 10z viral

Dites ce que vous voulez de Donald Trump – et Dieu sait que cela s’est produit de tous les côtés depuis le moment où lui et Melania ont descendu l’escalator de la Trump Tower en juin 2015 pour annoncer sa candidature – mais il n’y a personne qui troll comme « Le Donald. “

Tel a été le cas jeudi lorsque l’ancien président a publié une déclaration dans laquelle il a offert quelques conseils à l’occupant actuel de la Maison Blanche avant le prochain sommet de ce dernier avec l’homme fort russe Vladimir Poutine.

Les deux dirigeants devraient tenir leur sommet le 16 juin dans une villa suisse du XVIIIe siècle surplombant le lac Léman, pour ce qui promet d’être des discussions animées.

Mercredi, lors des commentaires marmonnant de Biden au personnel de l’US Air Force stationné au Royaume-Uni, Biden a parlé à Barney Fife du prochain sommet, disant qu’il allait “rencontrer M. Poutine – pour lui faire savoir ce que je veux qu’il sache”. Euh-huh, Joe. Je suis à peu près sûr « M. Poutine » va également vous faire savoir ce qu’il veut que vous sachiez.

S’adressant au personnel de l’US Air Force stationné au Royaume-Uni, le prés. Biden dit qu’il va “rencontrer M. Poutine – pour lui faire savoir ce que je veux qu’il sache”. La ligne a reçu les acclamations de la foule. https://t.co/2RziWaXqJI pic.twitter.com/mJXBDHLCyA – ABC News Politics (@ABCPolitics) 9 juin 2021

Vendredi, le temps a poussé le récit du « dur à cuire » de Biden, comment Biden prévoit d’être dur avec Vladimir Poutine lors de son sommet de Genève [ROTFL emoji]:

Biden se prépare à devenir dur lorsqu’il s’assied à Genève avec Poutine pour la première fois en tant que président. Parmi les mouvements que lui et son équipe ont pesés pour montrer qu’il est sérieux : rappeler à Poutine que les États-Unis ont leurs propres cybercapacités et peuvent cibler les fortunes personnelles de Poutine à l’étranger. Biden espère amplifier les deux menaces en s’exprimant également au nom des alliés des États-Unis et faire reculer Poutine face à ces provocations. « L’objectif est d’avoir [Putin] repartez en disant : ‘Les Américains sont sur nous et nous ont encerclés’ », a déclaré le responsable.

J’ai compris. Laisse-moi savoir comment tout ça marche, Joe.

Quoi qu’il en soit, avec Biden maintenant sur la scène internationale, Trump a partagé quelques réflexions – ainsi qu’un #ProTip pour Joe. Extraits de sa déclaration de jeudi :

En tant que président, j’ai eu une réunion formidable et très productive à Helsinki, en Finlande, avec le président russe Poutine. Malgré la description tardive de la réunion dans les fausses nouvelles, les États-Unis ont beaucoup gagné, y compris le respect du président Poutine et de la Russie. À cause du faux canular russe… les États-Unis ont été désavantagés, que j’ai néanmoins surmontés.

Alors que Trump clôturait la déclaration, il souhaitait bonne chance à Biden – avec un troll des ligues majeures lancé précisément au bon endroit.

Bonne chance à Biden dans ses relations avec Poutine — ne vous endormez pas pendant la réunion, et s’il vous plaît, présentez-lui mes meilleures salutations !

[Trump drops mic, walks off stage, grinning, ear-to-ear.]

