Trump va redémarrer les rassemblements MAGA dès le mois de mai et appelle son adversaire potentiel du GOP 2024 “ Total Loser ” ⋆ .

de ZeroHedge:

L’ancien président Donald Trump se prépare à reprendre les rassemblements du MAGA dès mai, selon CNN, et a déclaré mercredi à l’animateur de podcast Dan Bongino qu’il attendrait après les courses de mi-mandat de 2022 pour annoncer s’il se présenterait à nouveau à la présidence.

Selon CNN, Trump et ses conseillers ont été en pourparlers pour relancer les rassemblements Make America Great Again (MAGA) – où il fustigera ses ennemis politiques, y compris l’Alaska RHINO Lisa Murkowski (contre laquelle il a promis de se rendre en Alaska pour faire campagne), et vraisemblablement le gouverneur du Maryland Larry Hogan – son principal rival présumé du GOP devrait-il choisir de se présenter en 2024.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Pendant l’enregistrement de Bongino, Trump a qualifié Hogan de «perdant total» et a déclaré qu’il donnait l’idée de se présenter à nouveau «une considération très sérieuse. “

«Ce gars, je l’ai observé, il est un perdant total. Il n’a pas été un bon gouverneur », a déclaré Trump, ajoutant:« Je pense qu’il veut se présenter. Je pense que je lui donnerais moins de zéro pour cent de chance, d’accord? »

En ce qui concerne le timing, Trump a poursuivi: «Je pense que le moment le plus approprié serait probablement juste après l’élection de 22, c’est mon avis. Pourrait le faire plus tôt, mais je pense que juste après les élections, ce serait bien, surtout si vous avez une bonne élection. »

Bongino a demandé à Trump comment il appréciait à nouveau la vie de citoyen privé, ce vers quoi Trump est revenu à la politique – en disant: «C’est un genre de vie différent, mais toujours très politique à cause des avenants. Tout le monde vient et ils veulent tous l’approbation, plus qu’ils n’ont jamais voulu une approbation. Cela n’a jamais été une approbation qui a autant signifié, ce qui est un honneur pour moi.

«Cela signifie la victoire», a-t-il ajouté.

Au cours de l’entretien avec Bongino, Trump a affirmé à plusieurs reprises qu’il avait remporté les élections de 2020. Lorsqu’on lui a demandé si les «bonnes nouvelles sur les vaccins» auraient pu influencer les élections en sa faveur, Trump a répondu: «Non, j’ai quand même gagné les élections. J’ai couru deux élections, je les ai gagnées toutes les deux, en ce qui me concerne, et nous en verrons environ une troisième.

«Une chose que je dirai», a ajouté Trump. «Je crois que si le vaccin était sorti avant les élections, la presse aurait fait une très petite affaire à ce sujet… Lorsqu’il est sorti deux jours après les élections, la presse en a fait la plus grande histoire de tous les temps.»

Trump a passé la plupart de ses près de 100 premiers jours à jouer au golf sur son terrain de golf de West Palm Beach, juste en bas de la rue de sa résidence à Mar-a-Lago. Les lundis et mardis, il discute de la semaine à venir avec des assistants – y compris les candidats du GOP qu’il rencontrera et envisagera d’approuver.

En savoir plus @ ZeroHedge.com