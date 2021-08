Trump vante son bilan, dit que les médias auraient une « journée sur le terrain » s’il laissait le crime, COVID devenir incontrôlable .

L’ancien président DonaldTrump a publié lundi une déclaration expliquant comment les médias l’attaqueraient s’il laissait le crime, le COVID-19 et la frontière devenir incontrôlables comme c’est le cas actuellement.

Trump a envoyé la déclaration via son PAC Save America. La déclaration se lit comme suit.

« Si j’étais président en ce moment, avec le retour de COVID, des personnes abattues et tuées en nombre record dans toutes nos villes, et la frontière totalement ouverte avec des criminels et des personnes COVID fortement infectées affluant à travers notre frontière sud et dans nos communautés, le faux Les médias d’information auraient une journée sur le terrain absolue. Lorsque j’ai quitté mes fonctions, les forces de l’ordre ont été soutenues comme jamais auparavant, la frontière était solide, sûre et sécurisée (la meilleure de tous les temps !) , ou plus!). Espérons que les gens N’OUBLIERONT JAMAIS ! »

