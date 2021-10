Trump Vax Erreur, Vax ne fonctionne pas, avertissement sur l’économie fragile

par Greg Hunter, chien de garde des États-Unis :

Le président Trump pousse toujours les horribles injections qu’il appelle des vaccins de son « Opération Warp Speed ». Je ne sais pas qui lui dit que cela fonctionne bien lorsque les décès et les blessures sur VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) sont plus nombreux que tous les décès et blessures vax au cours des 30 dernières années. À tous égards, les vaccins que Trump pousse toujours sont un désastre croissant, demandez simplement à l’ancien secrétaire d’État Colin Powell. Oh attendez, Powell a été complètement vacciné et il vient de mourir des complications de Covid 19. Arrêtez les tirs, Monsieur le Président, et admettez que vous vous trompez. La nation vous pardonnera, mais pas les gens qui ont menti.

Il y a une nouvelle étude réalisée par Harvard pour le NIH (National Institutes of Health), et elle dit essentiellement que les injections de vax ne fonctionnent pas. Les comtés les plus élevés d’Amérique ont les taux de transmission de Covid les plus élevés, et les comtés vaccinés les plus bas ont les taux de transmission de Covid les plus bas. C’était la même chose à l’étranger dans les pays fortement touchés comme Israël. Le Dr Chris Martenson dit simplement « Nous nous sommes fait avoir. » Je dis que c’était une arnaque mortelle pour les Big Pharma et les co-conspirateurs du gouvernement. Ils devraient tous être poursuivis en vertu du code de Nuremberg de 1947. Ils ont pendu des médecins nazis pour avoir fait des expériences sur des personnes contre leur gré et sans consentement éclairé. Semble familier?

Il n’y a pas d’arrêt de la tendance à la hausse de l’inflation dans laquelle nous nous trouvons. Il y a des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et une augmentation spectaculaire des prix pour à peu près tout. L’inflation va forcer la Fed à augmenter ses taux d’intérêt. Le chercheur en tendances Gerald Celente a parfaitement résumé le tout la semaine dernière sur USAWatchdog.com et a déclaré : « Lorsqu’ils augmentent les taux d’intérêt, cette chose baisse – fin de l’histoire.

