Trump veut que Mitch McConnell soit le leader, à la recherche d’un remplaçant ⋆ 10z viral

Supprimez momentanément votre réflexe nauséeux et prétendez que vous êtes un républicain. Tenez cette nourriture vers le bas.

Si vous l’étiez, vous reconnaîtriez que bien au-delà des présidents, l’atout le plus précieux de votre parti au cours des 15 à 20 dernières années est Mitch McConnell.

McConnell est un homme si éhonté qu’il pourrait refuser à Merrick Garland un siège sur le SCOTUS tout en faisant exploser Coney-Barrett. Il change également les règles sur un coup de tête chaque fois qu’il est le chef de la majorité pour travailler en sa faveur. Personne ne l’aime. Les démocrates le méprisent en tant que personne, les républicains le trouvent un imbécile sans personnalité. Mais c’est un outil sacrément utile et il se moque de ce que les autres pensent. Il est le leader parfait pour votre parti au Sénat.

Mais il a mâché le cul de Trump après la deuxième destitution et n’est pas assez soumis à Trump (ce qui ne veut pas dire qu’il n’est pas soumis, juste pas assez), et c’est ainsi que Trump essaie de monter un défi, de mettre un vrai Trumper au sommet de la minorité républicaine au Sénat.

Extrait d’un rapport du Wall Street Journal :

M. Trump s’est récemment entretenu avec des sénateurs et des alliés pour tenter de destituer M. McConnell et si des républicains souhaitaient relever un défi, selon des personnes familières avec les conversations. Il y a peu d’appétit parmi les républicains du Sénat pour un tel plan, ont déclaré les législateurs et leurs collaborateurs, mais les discussions risquent de creuser un fossé plus profond entre la figure la plus influente du Parti républicain et son membre le plus haut placé dans le bureau élu.

Trump a déclaré: «Ils devraient le faire. Je pense qu’il est très mauvais pour le Parti républicain.

Bien évidemment, tout cela remonte au refus de McConnell d’embrasser la bague, ou du moins de ne pas embrasser à fond… peu importe. Il conserve une certaine indépendance par rapport à Trump et cela ne sera pas toléré. Le problème de Trump est qu’il essaie de recruter parmi une récolte de sénateurs qui ont très peu de pouvoir par rapport à McConnell. Les Josh Hawleys et Ted Cruz sont plus détestés que McConnell.

Pourtant, cela pourrait être un véritable problème à l’avenir. Plus Trump pousse les membres du caucus de McConnell, plus McConnell repoussera ces membres, créant peut-être un fossé qui commence à avoir de l’importance en ce qui concerne les votes réels. Ben Sasse, Murkowski, quelques autres, il y a des Républicains qui ne sont pas des gens horribles, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas des MAGA. Cela pourrait devenir intéressant.

