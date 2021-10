Trump vient de publier une déclaration d’attaque de panique complète sur le nouveau rapport d’un comité spécial

Plus tôt cette semaine, le Sénat (Trump ne connaît toujours pas la différence) a publié un rapport intérimaire sur ses conclusions sur les événements du 6 janvier. Comme Sheldon Whitehouse l’a dit sur Meet the Press, il y a des inquiétudes importantes, suivez l’argent et regardez vers la Géorgie.

Pendant ce temps, le comité de la Chambre continue de faire son travail et les citations à comparaître qu’il a délivrées à Mark Meadows, Steve Bannon et Dan Scavino, entre autres, doivent recevoir une réponse d’ici vendredi. Il semblerait que Trump soit plus qu’un peu nerveux face à cette attaque de panique, écrite comme une « déclaration officielle » de « votre » ancien président, Donald J. Trump.

(Tweet intégral de la porte-parole Liz Harrington, gardienne du compte Twitter, ci-dessous)

«Le comité non sélectionné hautement partisan n’est qu’un spectacle pour distraire l’Amérique des échecs MASSIFS de Biden et des démocrates.

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

Ce qui est arrivé au Capitole ne serait jamais arrivé si les responsables faisaient leur travail… et regardaient les renseignements. Ils ont abandonné les officiers sur le terrain, tout comme Biden a abandonné les Américains en Afghanistan. Au lieu de tenir les mauvais dirigeants pour responsables, les démocrates s’en prennent à des employés innocents et attaquent la Constitution.

Tout d’abord, c’est vous qui nous avez dit qu’il s’agissait d’une manifestation « majoritairement » pacifique. Maintenant c’est un échec massif ?

Et, imbécile, vous étiez le commandant en chef, vous étiez le responsable à la fois de la garde nationale de DC, du FBI et de la police du parc. C’est VOUS qui avez « abandonné » les officiers sur le terrain, tout comme vous avez abandonné les officiers en Afghanistan en ne vous retirant jamais et en libérant 5 000 talibans. Détails, détails.

Comment savoir qui est innocent et qui ne l’est pas ?

« Pourquoi le rapport de dénonciation qui vient d’être publié le 6 janvier est-il ignoré par les médias grand public ? Sur la base du rapport de ce haut responsable de la police du Capitole, ces audiences partisanes doivent cesser immédiatement.

Dis quoi maintenant? Quelle « bombe? » C’était un raté ?

« C’est encore une autre continuation de la chasse aux sorcières de la gauche radicale, dirigée par Shifty Adam Schiff et son équipe qui ont induit l’Amérique en erreur sur la RUSSIE, la RUSSIE, la RUSSIE, l’appel téléphonique « Parfait » en Ukraine, l’arnaque du rapport Mueller et bien d’autres choses encore.

Correct. Vous étiez coupable dans tout cela, et maintenant vous vous impliquez dans celui-ci, et cela est rendu évident par l’attaque de panique sur les écrans d’ordinateurs et les téléphones juste devant nous.

« Maintenant, Shifty, qui n’a pas pu trouver de travail dans l’administration, recommence. Les démocrates de gauche radicale détruisent rapidement l’Amérique !

Peut-être qu’Adam Schiff n’a pas demandé d’emploi dans l’administration parce qu’il est l’homme clé à la fois pour enquêter sur vous et vous rendre fou.

Un peu nerveux sur le nouveau rapport sommes-nous? Peut-être un peu effrayé que les délais d’assignation arrivent dans… quoi ? Trois jours maintenant, si on commence à compter mardi ?

On dirait un homme en pleine crise de panique. Bon.

NOUVEAU! Président Donald J. Trump : «Le comité non sélectionné hautement partisan n’est qu’un spectacle pour distraire l’Amérique des échecs MASSIFS de Biden et des démocrates. Ce qui est arrivé au Capitole ne serait jamais arrivé si les responsables avaient fait leur travail… pic.twitter.com/TVpxA0bm3m – Liz Harrington (@realLizUSA) 11 octobre 2021

****

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak