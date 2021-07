Trumper non vacciné qui a propagé la propagande du coronavirus meurt de COVID ⋆ 10z viral

Karma a un été chargé.

Mardi, le Cape Cod Times a rapporté que Linda Zuern, ancienne membre du Bourne, Massachusetts Board of Selectmen et figure de soutien de Trump dans le Parti républicain local, était décédée de COVID-19. Zuern est décédé au Brigham and Women’s Hospital de Boston des complications graves causées par COVID-19, selon le rapport. Elle avait 70 ans et n’avait pas été vaccinée.

“C’était une femme forte qui croyait qu’il fallait dire la vérité et défendre nos libertés en Amérique”, a déclaré Deborah Dugan, membre du Comité d’État républicain, au Cape Cod Times. Dugan était au chevet de Zuern quand elle est morte. “Je la décrirais aux gens comme une petite femme mais une puissante guerrière.”

Pendant des mois, Zuern, membre du groupe pro-Trump les United Cape Patriots, avait promu sur Facebook des théories du complot sur la pandémie. Elle a partagé des articles accusant l’Organisation mondiale de la santé de dissimuler le «virus de Wuhan» et affirmant que COVID-19 est une couverture pour les «mondialistes» pour inaugurer «l’Agenda 2030 des Nations Unies» – une initiative de développement durable que les théoriciens du complot de droite affirment être un complot pour créer un gouvernement mondial. Zuern a également exprimé son soutien à la théorie du complot QAnon, affichant leur credo de « WWG1WGA » (Where We Go One, We Go All).

Zuern a promu l’utilisation de l’hydroxychloroquine comme traitement du COVID-19 lors d’une réunion de l’assemblée des délégués du comté de Barnstable en décembre et a demandé si les responsables “avaient examiné des mesures préventives que les gens pourraient utiliser en plus d’un vaccin pour aider à renforcer leur système immunitaire”, le Cape Cod Times a rapporté.

Linda Zuern, une partisane de Trump non vaccinée, qui a diffusé en ligne des théories du complot sur les coronavirus, vient de mourir de COVID-19 Alexa, Play “Ironique” d’Alanis Morissette. #Faire vacciner les gens. Ne fais pas comme Linda. – Martyr plastique (@plasticmartyr) 20 juillet 2021

Je sais qu’il y a beaucoup de blagues sur le fait que Trump soutient la théoricienne du complot non vaccinée Linda Zuern mourant de Covid. AU LIEU- Continuons d’encourager tous les Américains à se faire vacciner.

Ne vous moquez pas d’une vie humaine qui a été prise par ce virus.

Soyons mieux que ça. – Ally Oop (@novelidea14) 20 juillet 2021

On ne sait pas avec combien de personnes Zuern aurait pu entrer en contact après avoir été infectée, ce qui rend d’autant plus ironique la lecture d’une citation de Peter Meier, président du conseil d’administration de Selectmen, qui a déclaré que Zuern se souciait profondément des autres. « Elle a définitivement laissé sa marque dans la communauté », a-t-il déclaré.