Trumpinos va sauver Melania du mariage de Trump

La popularité des NFT augmente de façon exponentielle et de plus en plus de célébrités se joignent à l’engouement en lançant leurs NFT personnels. Melania Trump est récemment devenue la dernière célébrité à lancer sa collection NFT intitulée « Melania’s Vision ».

L’ancienne première dame a été une célébrité controversée avec son soutien à son mari, l’ancien président américain Donal Trump. Alors que Donald Trump avait un certain nombre d’adeptes, il a été moqué pour son approche peu orthodoxe de la politique de la Maison Blanche.

Cependant, la dernière collection NFT de Melania a déclenché une autre conversation lorsqu’elle a publié la déclaration :

« Je suis fier d’annoncer ma nouvelle entreprise NFT, qui incarne ma passion pour les arts, et soutiendra mon engagement continu envers les enfants à travers mon initiative Be Best », a-t-il déclaré. Mélanie Trump dans un communiqué. « Grâce à cette nouvelle plate-forme basée sur la technologie, nous fournirons aux enfants des compétences en informatique, y compris la programmation et le développement de logiciels, pour s’épanouir une fois qu’ils auront vieilli en dehors de la communauté d’accueil. »

En outre, selon un communiqué publié par son bureau, « une partie des recettes » aidera les enfants vieillissant en dehors du système de placement familial grâce à une autonomisation économique et à un meilleur accès aux ressources nécessaires pour exceller dans les domaines de l’informatique et de la technologie. , «

L’ancienne première dame notoirement secrète Melania se cache depuis que son mari a quitté la Maison Blanche. Cependant, Donald Trump reste populaire auprès de la communauté des mèmes. Dirty Pigs, un LaunchPad NFT populaire, a sélectionné une collection NFT, Trumpinos, pour commémorer uniquement l’industrie des mèmes.

Trumpinos par Dirty Pigs

Dirty Pigs est un marché de commerce métavers qui crée des identités numériques et utilise un art génératif alimenté par l’apprentissage automatique en collaboration avec des organisations internationales et des influenceurs réputés de l’industrie.

Dirty Pigs s’est fait un nom pour susciter des idées de changement et lutter contre les inégalités tout en explorant la psychologie des dégénérés sociaux. Dans cette mesure, la collection Trumpinos fait déjà sensation dans la communauté meme-NFT.

Trumpinos est un NFT en quantité limitée composé de 10 000 NFT avec une proportion déjà vendue. La collection NFT représente Trump dans divers avatars. Selon les cochons sales, Trumpinos est,

« Dédié à tous les apologistes foutus dans la tête de Trump. Beau temps, mauvais temps, vous ne pouvez rien faire de mal à vos yeux. Celui-ci est dédié à 4 ans de chaos mondial partagé, quel que soit le côté de la clôture où vous vous trouvez. Total # frappé 103 dans notre sm

Trumpinos est une tentative amusante de Dirty Pigs de représenter visuellement l’idéologie de l’ancien président des États-Unis. Pour plus d’informations sur Dirty Pigs, visitez https://dirtypigs.io/.