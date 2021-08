in

Il nous faudra des années pour réaliser à quel point nous sommes proches, ou apprécier à quel point nous sommes encore proches, d’avoir été envahis par un homme qui croyait qu’Hitler “a fait beaucoup de bonnes choses”, un homme que son ex-femme se souvient avoir gardé un livre avec une collection de discours d’Hitler à côté de son lit, un homme qui admirait Poutine, MBS et Kim Jong-Un, plus qu’Angela Merkel, Justin Trudeau et Shnizo Abe.

Nous savions que Trump représentait une nouvelle menace, un type de menace différent, que nous n’avions jamais vu aux États-Unis, et c’était bien avant le 6 janvier. Nous savions en 2015 que sa principale plate-forme – dans la mesure où il avait une plate-forme – était qu’il était prêt à haïr les gens que le Tea Party détestait autant ou plus qu’ils ne nous haïssaient, il ferait de leur haine la plate-forme, “possédant le libs » serait une raison de voter pour lui, et ils pourraient en parler.

C’était un culte de la personnalité, construit en partie par la religion, en partie par le nationalisme et en partie par le racisme, et l’histoire enseigne que les combinaisons de ce type ne finissent jamais bien. En parlant de fins, nous n’en sommes pas encore à la fin. Trump veut que ses partisans portent des cartes partout. C’est peut-être juste un moyen de gagner de l’argent, c’est peut-être quelque chose de bien plus néfaste. Il peut s’agir d’une identification si nécessaire plus tard.

Regardez la carte, et regardez la carte nazie, et sentez les cheveux sur la nuque se dresser un peu. Aucun « président » (surtout un ex-président, qui a perdu, nom de Dieu) n’a jamais fait de carte, ils ont rapidement essayé de devenir un homme d’État âgé que tout le monde aimait. Jimmy Carter et George HW Bush ont largement réussi après la présidence. Qu’est-ce qui rend Trump si différent ? Il a encore des projets.

Carte d’atout = carte nazie. POINT FINAL. pic.twitter.com/wif2ld4BBM – Grant Stern est complètement vacciné (@grantstern) 5 août 2021

Quelqu’un doit nous expliquer trois choses : 1) De qui était cette idée ? 2) Pourquoi ces cartes ont-elles été jugées nécessaires, et 3) si elles n’étaient pas intentionnellement destinées à ressembler à des cartes nazies, n’est-ce pas le travail de quelqu’un de vérifier et de s’assurer qu’elles ne sont en aucun cas offensantes ? Surtout pas le type le plus offensif ?

Nous ne savons pas. Mais nous suivrons avec des réponses. Parce que, si vous vous en souvenez, ce n’est pas la première fois que Trump publiait des symboles qui semblaient rappeler le symbolisme et les personnages nazis.

