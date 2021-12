TrumpWorld se décolle des éloges de Trump sur les vaccins et les injections de rappel

Zachary PetrizzoJeu 23 décembre 2021, 21:14

Scott Olson/.

Certains des partisans et alliés de droite les plus fervents de Donald Trump se sont retournés contre l’ex-président mis en accusation à deux reprises à la suite de son approbation publique élogieuse du vaccin COVID-19 et des messages positifs ultérieurs concernant la réception d’un rappel.

Les personnages marginaux sont sortis du bois pour essayer de se jeter avec le leader politique qu’ils ont autrefois loué.

Alors qu’il était sur scène avec l’ancien animateur de Fox News en disgrâce Bill O’Reilly le week-end dernier, Trump a salué le déploiement par sa propre administration des vaccins COVID-19, un point de friction dans TrumpWorld car les experts craignaient de soutenir les tirs. « Nous avons fait quelque chose d’historique », a déclaré Trump à la foule, qui l’a hué. « Nous avons fait un vaccin. »

La tournée Trump et Bill O’Reilly démarre avec de nombreux sièges vides

Le théoricien du complot de droite Alex Jones, ainsi que d’innombrables autres types d’extrême droite, n’étaient pas satisfaits de l’approbation enthousiaste de Trump pour le vaccin.

« Connectez-vous. Prenez-en le crédit. Prenez ceci, connectez-vous, croyez-le. Bon sang, nous combattons Bill Gates et Fauci et Biden et le Nouvel Ordre Mondial et Psaki et le Groupe Davos », a fulminé Jones dans son émission quotidienne la semaine dernière, « et maintenant nous avons Trump dans leur équipe !

L’extrême droite « Stop the Steal » et l’organisateur du 6 janvier Ali Alexander ont également critiqué Trump pour son soutien franc au vaccin.

« Vous vous souvenez quand Trump a dit que vous feriez le jeu des démocrates en vous moquant du tir précipité et inefficace ? Alexander a écrit jeudi après-midi sur Telegram. « Oui, Joe Biden le félicite ainsi que son coup de rappel. Trump, arrête. Arrête. Ayez votre position (soutenue par Fauci) et permettez-nous d’avoir la nôtre (qui est soutenue par la science). Cette défaite devient agaçante au niveau des baby-boomers.

Le PDG de MyPillow, Mike Lindell, a cependant déclaré au Daily Beast qu’il ne craignait pas que Trump soutienne le vaccin car « il est à 100% contre les mandats! »

Lindell a ajouté que, contrairement à Trump « je suis à 100 % contre le vaccin ! Tu le sais. »

De même, l’avocat pro-Trump Lin Wood a exhorté ses partisans à se retenir, qualifiant le vaccin Trump de pousser une partie de la « stratégie de guerre » de l’ancien président.

« Je pense que We The People devrait attendre que TOUS les faits soient connus avant de porter un jugement sur la stratégie de guerre du président et les tactiques conçues pour remporter la victoire », a-t-il écrit, ce qui l’a laissé dans l’eau chaude avec certains de ses partisans.

Vendredi matin, Wood a joué timidement en parlant à The Daily Beast tout en affirmant qu’il s’était « reporté à lui [Trump]» sur la question des vaccins. « Je ne me considère pas comme un défenseur public contre le vaccin », a-t-il déclaré, tout en notant qu’il est un défenseur « contre le trafic sexuel d’enfants ».

« Je laisse la question de prendre le vaccin aux individus », a-t-il déclaré, bien qu’il ait précédemment qualifié le vaccin « d’arme biologique planifiée » sur Telegram, une autre plate-forme de médias sociaux favorisée par l’extrême droite.

Le chef présumé de QAnon devenu candidat au Congrès de l’Arizona, Ron Watkins, est intervenu après que Trump a doublé son soutien aux vaccins plus tard dans la semaine lors d’une interview avec la commentatrice de droite Candace Owens.

« Oh non, les vaccins fonctionnent, mais … ceux qui tombent très malades et vont à l’hôpital sont ceux qui ne prennent pas le vaccin », a déclaré Trump à Owens. « Mais c’est toujours leur choix… Écoutez, les résultats du vaccin sont très bons, et si vous l’obtenez, c’est une forme très mineure. Les gens ne meurent pas lorsqu’ils se font vacciner.

Watkins a riposté à Trump, qualifiant les vaccins de « coups de suicide par abonnement » tout en disant à ses fidèles adeptes de QAnon de « choisir la vie » plutôt que de « s’y conformer » et de se faire vacciner.

Quelques autres types inconditionnels de MAGA se sont depuis retournés contre Trump, y compris le caricaturiste ultra-pro-Trump Ben Garrison, qui a récemment dépeint le président qu’il a déjà loué dans ses caricatures controversées comme chevauchant le « Big Pharma Vaccine Bandwagon ». Le dessin présente en outre des partisans de Trump huant l’ex-président alors qu’il monte en calèche avec des pancartes approuvant les «passeports vax» et les «mandats de vaccination».

Jeudi après-midi, le refoulement a frappé un peu plus près de chez lui pour Trump, alors qu’un groupe d’anti-vaxxers s’est rassemblé sur la Trump Tower à Manhattan où ils ont insisté pour ne pas porter de masque dans le bâtiment fastueux et ont qualifié Trump d' »opposition contrôlée ».

« Trump est une fraude s’il applique cela », a crié un manifestant, faisant référence au mandat local de masque.https://www.youtube.com/embed/1TXgwWZSmVk

« Trump est un milliardaire », a poursuivi le manifestant, « il ne peut pas se permettre une amende de mille dollars… pour défendre ce qui est juste ? »

https://www.yahoo.com/news/trumpworld-becomes-unglued-over-trump-051434789.html

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Jake Jackson sur Patreon !