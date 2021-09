in

Les examens JEE Mains ont eu lieu en quatre sessions cette année

La National Testing Agency qui organise des concours en Inde, y compris le Joint Entrance Examination-Main (JEE Main) a récemment fait l’objet d’un scanner pour des allégations de fuite de papier après que sept personnes d’un cabinet de conseil privé ont été arrêtées par le Central Bureau of Investigation (CBI) pour facturant Rs 15 lakh par candidat pour un siège dans les meilleures écoles d’ingénieurs de la ville.

Le responsable du CBI a déclaré qu’une enquête était en cours pour déterminer qui d’autres avaient pris les mêmes services d’une agence privée pour se présenter aux examens. L’opposition a également demandé une enquête surveillée par la Cour suprême pour la même chose et a remis en question la transparence des examens menés par la NTA. Un responsable de la NTA proche du dossier a toutefois démenti les accusations selon lesquelles l’agence ne prenait pas suffisamment de mesures pour protester contre les moyens déloyaux.

Pendant ce temps, alors que les candidats craignent que l’arnaque présumée puisse affecter le cycle d’examen JEE Mains et JEE Advanced, l’Indian Express a indiqué qu’il était peu probable que la NTA retarde les résultats du cycle août-septembre.

Un responsable de la NTA a en outre précisé qu’il ne s’agissait pas d’une fuite de papier pouvant entraîner l’annulation de l’examen. Il n’y a eu aucune fuite de papier d’examen, l’escroquerie était le résultat d’un « moyen injuste » que le CBI va déterrer, a-t-il déclaré. Les résultats des candidats concernés seront annulés, a-t-il ajouté.

La NTA publiera bientôt la clé de réponse préliminaire JEE Main 2021 pour la session 4 qui s’est tenue les 1 et 2 septembre en ligne sur le site officiel. Les candidats se verront accorder un certain délai pour envoyer des objections ou des contestations contre le corrigé. Après avoir examiné tous les défis, la clé de réponse principale JEE 2021 pour la phase 4 sera publiée. La NTA considérera le meilleur score des quatre tentatives.

Un responsable de la NTA a déclaré qu’il avait détecté neuf cas au cours de son cycle du 26 août au 2 septembre dans lesquels des candidats avaient utilisé des moyens déloyaux lors de l’examen et ne seraient pas autorisés à passer le JEE (Principal) pendant trois ans. De plus, 23 centres ont été mis sur liste noire en fonction de certains paramètres pour laisser les candidats utiliser des moyens déloyaux et 97 autres ont été placés sous « surveillance spéciale »

La NTA a, entre-temps, demandé à TCS iON une explication sur la manière dont le processus d’examen JEE (principal) a été enfreint.

