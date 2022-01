Truss exhorte l’UE à retirer Poutine de l’accord énergétique alors que le bloc souffre d’une crise | Sciences | Des nouvelles

Les commentaires du ministre des Affaires étrangères interviennent après que l’Europe a ressenti les effets de la dépendance à Moscou pour ses approvisionnements en gaz. Le géant gazier russe Gazprom détourne le gaz de l’Occident via le gazoduc Yamal-Europe depuis plus de deux semaines consécutives. Le mouvement a vu le prix du gaz monter en flèche de 30 pour cent. Et ce n’est pas le seul cas où M. Poutine a été accusé d’avoir fait monter les prix en flèche, des records ayant également été atteints en octobre alors que des volumes inférieurs ont été envoyés par la Russie.

Alors que la Russie fournit à l’Europe plus de 40 % de son gaz, il semble difficile pour le bloc d’échapper aux griffes de la pression énergétique du Kremlin.

Mme Truss a déclaré : « L’Europe doit réduire sa dépendance au gaz russe.

« La Grande-Bretagne reste opposée à Nord Stream 2 et je travaille avec des alliés et des partenaires pour mettre en évidence les risques stratégiques de ce projet. »

Nord Stream 2 est le gazoduc qui acheminera le gaz de la Russie vers l’Allemagne, en contournant la Pologne et l’Ukraine, une fois que le flux de gaz commencera.

Mais ayant subi des retards, M. Poutine a été accusé de retenir délibérément du gaz en provenance d’Europe afin d’accélérer sa certification.

Et les critiques disent que le nouveau gazoduc ne fera que renforcer le contrôle de la Russie sur le gaz européen, suggérant pourquoi Mme Truss a exprimé son opposition au projet.

Mais M. Poutine a affirmé que l’approbation du pipeline permettrait d’atténuer la hausse des prix en Europe.

Le président russe a déclaré : « Cela aura certainement un impact immédiat sur les prix sur le marché, sur place.

« Et tous les pays, les consommateurs des pays qui consomment le gaz russe, bien sûr, le ressentiront eux-mêmes. »

Mais le pipeline est entraîné dans un autre différend.

Avec des informations selon lesquelles 100 000 soldats russes se sont entassés à la frontière entre l’Ukraine et la Russie, les craintes que M. Poutine ne lance une invasion ont grimpé en flèche.

Mais l’un des moyens d’arrêter cela, selon certains, est de menacer de supprimer complètement Nord Stream 2.

C’est, selon l’administration Biden, la raison pour laquelle le pipeline peut être utilisé comme « levier » pour empêcher la Russie d’envahir.

Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden, Jake Sullivan, a déclaré lors d’un point de presse : « Ce n’est pas un levier pour Poutine.

« C’est un levier pour l’Occident car si Vladimir Poutine veut voir du gaz s’écouler par ce gazoduc, il ne voudra peut-être pas prendre le risque d’envahir l’Ukraine. »

Mme Truss, faisant une déclaration à la Chambre des communes, a déclaré : « Nous n’accepterons pas la campagne que la Russie mène pour renverser ses voisins démocrates.

« Cela s’accompagne d’une rhétorique sans fondement et de désinformation.

« Ils ont faussement présenté l’Ukraine comme une menace pour justifier leur position agressive. « Ils accusent faussement l’Otan de provocation; cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité.

Demain, le ministre des Affaires étrangères participera à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN.

Mme Truss a ajouté : « Il ne peut y avoir aucune récompense pour l’agression.

« Nous arrivons à un moment crucial. La seule voie à suivre est que la Russie se désamorce et s’engage sur la voie de la diplomatie.

« Nous continuerons à nous tenir aux côtés de nos alliés, fermement en faveur de l’Ukraine et de son avenir en tant que démocratie libre et souveraine. »